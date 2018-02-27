Плакаты с призывами убрать снег раздадут жителям Советского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Управление по работе со СМИ администрации города.

Как отмечается в сообщении, на оперативном совещания при главе районной администрации Владимире Исаеве принято решение создать плакаты, призывающие подрядчиков и управляющие кампании лучше чистить дворы от снега.

Любой житель может установить такой аншлаг в том месте, где, по его мнению, снег совсем не вывозят. «Если подрядчик не в силах расчистить территорию, то пусть хоть снеговика вылепит, чтобы понимали — он не справляется, необходимо принять меры», — отметил Владимир Исаев.