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15:42 (мск), источник: Newsroom24.ru

Плакаты с призывами убрать снег раздадут жителям Советского района

Любой желающий может установить плакат в том месте, где, по его мнению, не вывозят снег.

Плакаты с призывами убрать снег раздадут жителям Советского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Управление по работе со СМИ администрации города.

Как отмечается в сообщении, на оперативном совещания при главе районной администрации Владимире Исаеве принято решение создать плакаты, призывающие подрядчиков и управляющие кампании лучше чистить дворы от снега.

Любой житель может установить такой аншлаг в том месте, где, по его мнению, снег совсем не вывозят. «Если подрядчик не в силах расчистить территорию, то пусть хоть снеговика вылепит, чтобы понимали — он не справляется, необходимо принять меры», — отметил Владимир Исаев.

Сообщается также, что плакат «Снеговик» можно получить в территориальных общественных советах либо в администрации района.

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