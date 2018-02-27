ЛГБТ-активисты намерены провести гей-парад в Сергаче Нижегородской области 9 марта

Источник: НИА-Нижний Новгород

Уведомление о проведении шествия и двух пикетов было направлено главе администрации Сергачского района Олегу Радаеву 26 февраля. По словам организатора, в настоящее время ответ от администрации ещё не получен. «На это у них есть три дня», — отметил Алексеев.

Алексеев рассказал, что активисты планируют повести 9 марта шествие в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России. Ожидается, что в параде примут участие до 300 человек, маршрут шествия — по ул. Свердлова от ул. Выездная до ул. Вокзальная. Отмечается, что участники шествия не будут использовать никаких звукоусиливающих технических средств. «Общественный порядок будет обеспечиваться совместно с уполномоченным представителем органа власти в форме инструктирования участников о неуклонном соблюдении законов», — говорится в уведомлении.

Кроме того, как сообщил Николай Алексеев, 5 марта в Сергаче также планируется провести два пикета. Один из них, который организаторы рассчитывают провести на Центральной площади — с целью широкого общественного распространения постановления Конституционного суда РФ о проверке конституционности ч.1 ст. 6.21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних). Второй пикет запланирован на пл. Ленина. Его планируется провести в поддержку инициативы о принятии поправок в УК РФ об ужесточении ответственности за преступления, совершённые на почве неприязни к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. «Цель инициативы — сделать это отягчающим обстоятельством при совершении преступлений», — сказал Алексеев.

По его словам, в настоящее время в Нижегородской области уведомление о проведении гей-парада подано только в администрацию Сергачского района. «Подобные мероприятия самой разной направленности мы планируем провести в 80 из 85 субъектов РФ, в настоящее время уведомления поданы в 93 города. В Нижнем Новгороде мы уже дважды за последние два года пытались провести свои мероприятия. Нам их не согласовали, сейчас одно из двух дел по этим отказам находится в Европейском суде», — отметил организатор шествия.

Напомним, что активисты планировали провести гей-парад по ул. Большой Покровской в Нижнем Новгороде 15 октября 2016 года. Тогда горадминистрация не согласовала мероприятия, в частности, пояснив это тем, что в качестве места проведения указано место, в котором его проведение запрещается — «в непосредственной близости от всех указанных адресов находятся медицинские и образовательные учреждения, а также различные храмы».