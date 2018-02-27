Приволжский медуниверситет получил аккредитацию Рособрнадзора
Аккредитация по бакалавриату действует шесть лет.
Аккредитация по бакалавриату действует шесть лет.
Соответствующий приказ от 21 февраля 2018 года № 208 подписал заместитель министра образования и науки Российской Федерации — руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. Приволжский исследовательский медицинский университет признан прошедшим государственную аккредитацию образовательной деятельности сроком на шесть лет в отношении уровней профессионального образования по бакалавриату, специалитету, аспирантуре и ординатуре.
«Аккредитацию вуз прошёл без потерь, сохранены все имевшиеся ранее специальности и направления подготовки врачей», — сообщил руководитель
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