Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назарбаев требует отказаться от русского языка
Прождавшая три часа «скорую» жительница Твери умерла в больнице
Дантист объяснил, почему не надо целовать детей в губы
Лидер Therr Maitz назвал главной отличие поп-музыки Украины и РФ
Литвинова и Летучая посетили светский вечер в Москве
«Это шизофрения»: Якубович о «Поле чудес»Леонид Аркадьевич Якубович рассказал, что думает о телеигре «Поле чудес». Он работает в этом шоу с 1991 года: уже более 20 лет
На закрытии Олимпиады объявили о большой ошибке - Губерниев
Западные СМИ в недоумении от РФ болельщиков на ОИ
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса
Новые правила прохождения техосмотра
Белоруссия обратилась к РФ с призывом по Донбассу - СМИ
По всему фронту идут бои, ВСУ наступают - Иванов
Ольга Бузова пожаловалась на унижения от мужчин
Гагарина пришла на показ Недели моды в Милане в «платье-фраке»
Семнадцать добровольцев завели опасных червей внутри себя
Ученые разделили пьющих людей на 4 типа
Германия не оставила США шансов в войне против России - СМИ
Министр Украины после угроз США упал в обморок
Фоторепортажи
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
1010 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
15:56 (мск), источник: Newsroom24.ru

Приволжский медуниверситет получил аккредитацию Рособрнадзора

Аккредитация по бакалавриату действует шесть лет.

Источник: Newsroom24.ru

Соответствующий приказ от 21 февраля 2018 года № 208 подписал заместитель министра образования и науки Российской Федерации — руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. Приволжский исследовательский медицинский университет признан прошедшим государственную аккредитацию образовательной деятельности сроком на шесть лет в отношении уровней профессионального образования по бакалавриату, специалитету, аспирантуре и ординатуре.

«Аккредитацию вуз прошёл без потерь, сохранены все имевшиеся ранее специальности и направления подготовки врачей», — сообщил руководитель пресс-службы университета Алексей Никонов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Морозы сохранятся до конца рабочей недели в Нижегородской области
Трактор наехал на игравшего в сугробе мальчика в Городецком районе
Посол России в Аргентине прокомментировал «кокаиновое дело»
Умерла народная артистка СССР Татьяна Карпова
Крыса наелась сыра на глазах посетителей супермаркета (видео)
Польскому националисту Мацейчуку грозит депортация из России
Игрок выиграл в покер, сразу поставил на черное и удвоил куш
ФКР сузила круг подозреваемых по делу Крушельницкого
В ОП назвали ложными 70% нарушений, отмеченных на карте «Голоса»
Спорт
Итоги Пхенчхана-2018. Для золота к Большунову нужен Устюгов В Пхенчхане наши «нейтралы» взяли 17 медалей, в том числе — два золота, что является худшим результатом в истории
Авто
Granta City — новая Lada за 492 400 рублей С 1 марта 2018 года российские дилеры марки Lada начнут продажи седанов Lada Granta City
Hi-Tech
MWC 2018: Leagoo показала клон iPhone X Смартфон стоит почти в 7 раз дешевле оригинала
Кино
Юлия Снигирь объявила о временном уходе из кино Актриса заявила, что до лета 2018 года планирует посвятить себя работе исключительно в театре
Недвижимость
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
6 звезд, которые не окончили школу и не стыдятся этого На днях оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс призналась, что она так и не получила аттестат об окончании школы
Дети
Муж в панике привез жену рожать в подсобку роддома Супруг женщины перенервничал и не нашел главный вход в больницу.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь