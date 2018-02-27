Казахстанцев ждет кратковременное похолодание
С 1 марта арктический воздух начнёт поступать в северные области страны.
С 1 марта арктический воздух начнёт поступать в северные области страны.
Казахстанские синоптики озвучили гидрометеорологический прогноз по Казахстану на период с 27 февраля по 1 марта. В ближайшие сутки температура воздуха в республике сохранится выше климатической нормы на 3 — 8 градусов, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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28 февраля также в Карагандинской области ожидается кратковременное повышение дневной температуры воздуха до +3 градусов, выпадение осадков (дождь, снег), что приведет к таянию снега, ослаблению ледовых явлений, формированию талового стока на равнинной территории.
С 1 марта арктический воздух начнёт поступать в северные области, а 2 марта охватит и остальную территорию Казахстана. Ночная температура вновь понизится до -20 — 30 градусов, на юге и
Кроме похолодания на большей части республики ожидаются снег, метель, ветер 15−25 м/с, в южной половине туман и гололёд. Похолодание будет кратковременным, и 3 марта северные потоки начнут вновь перестраиваться на западные, что приведёт к повышению температуры воздуха.
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