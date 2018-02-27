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15:26 (мск), источник: Zakon.kz

Казахстанцев ждет кратковременное похолодание

С 1 марта арктический воздух начнёт поступать в северные области страны.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 65% 771 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Zakon.kz

Казахстанские синоптики озвучили гидрометеорологический прогноз по Казахстану на период с 27 февраля по 1 марта. В ближайшие сутки температура воздуха в республике сохранится выше климатической нормы на 3 — 8 градусов, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Восточно-Казахстанской области 28 февраля ожидается кратковременное повышение дневной температуры воздуха до +5 градусов, выпадение осадков (дождь, снег), местами сильных, что приведет к таянию снега, ослаблению ледовых явлений, образованию заторно-зажорных явлений и выходу воды на пойму рек, формированию склонного стока на горных реках. В дальнейшем, 1 — 2 марта в области ожидается понижение температуры воздуха ночью до -20 — 25, днем до -15 — 20 градусов и выпадение осадков в виде снега, местами сильных. Местами будут метель, туман, гололед, усиление ветра 15−20 м/с, 28 февраля — 1 марта порывы до 23−28 м/с.

28 февраля также в Карагандинской области ожидается кратковременное повышение дневной температуры воздуха до +3 градусов, выпадение осадков (дождь, снег), что приведет к таянию снега, ослаблению ледовых явлений, формированию талового стока на равнинной территории. 1—2 марта здесь ожидается понижение температуры воздуха ночью до -17−25 градусов, днем до -13−28 градусов и выпадение осадков, местами в виде снега.

С 1 марта арктический воздух начнёт поступать в северные области, а 2 марта охватит и остальную территорию Казахстана. Ночная температура вновь понизится до -20 — 30 градусов, на юге и юго-востоке до -10 — 20 градусов, на крайнем юге до -3 — 10 градусов, что ниже климатической нормы на 2 — 5 градусов.

Кроме похолодания на большей части республики ожидаются снег, метель, ветер 15−25 м/с, в южной половине туман и гололёд. Похолодание будет кратковременным, и 3 марта северные потоки начнут вновь перестраиваться на западные, что приведёт к повышению температуры воздуха.

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