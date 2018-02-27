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15:46 (мск), источник: N + 1

Высокие темнокожие мужчины показались опаснее низких

Высокие темнокожие мужчины кажутся более опасными, чем низкие, сообщается в исследовании в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Источник: AP 2018

Кроме того, авторы работы показали, что количество остановленных полицией Нью-Йорка темнокожих мужчин по отношению к белым мужчинам возрастает по мере увеличения роста первых.

Известно, что рост человека влияет на его восприятие окружающими людьми. Высокий человек часто кажется более здоровым, привлекательным, умным и успешным.

Кроме того, у высоких людей больше шансов получить работу, их зарплаты выше, а также им чаще достаются лидерские позиции.

Однако большинство исследований, обнаруживающих подобные корреляции, как правило, изучали белых мужчин. Темнокожие люди часто сталкиваются с негативными стереотипами, поэтому для них результаты могут быть другими.

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Чтобы выяснить, как воспринимаются высокие афроамериканцы, Нил Хестер (Neil Hester) и Курт Грей (Kurt Gray) из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл провели исследование, в котором они сравнили рост людей, чьи документы проверяла нью-йоркская полиция в период с 2006 по 2013 год. В выборку попали только темнокожие и белые мужчины, чей рост колебался от 162 до 193 сантиметров. Затем ученые провели два эксперимента, в которых добровольцы должны быть оценить, насколько угрожающими и компетентными кажутся люди на фотографиях или в описанном тексте. Суммарно в них приняли участие более 400 человек.

Выяснилось, что, в среднем, на одного белого мужчину, остановленного полицией, приходилось около 4,5 темнокожих мужчин, если их рост был 162 сантиметра. Этот показатель увеличивался до 5,3 при росте 177 сантиметров и достигал 6,4 при росте 193 сантиметра. Интересно, что вес тоже играл важную роль — чем выше он был, тем чаще полиция останавливала афроамериканцев (однако этот результат был менее достоверным).

Эксперименты показали аналогичные результаты.

Темнокожие мужчины, которые на фотографиях выглядели выше, казались испытуемым более опасными при том, что белые мужчины воспринимались почти одинаково по этому показателю, независимо от роста.

При этом видимая компетентность у высоких темнокожих мужчин не оказалась больше, чем у низких. Такие же результаты оказались справедливы и для текстовых описаний внещности.

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Таким образом, высокий рост не всегда положительно сказывается на образе человека. В некоторых случаях он наоборот усиливает отрицательное впечатление — в частности для групп, которые и так попадают под негативные стереотипы.

Сегодня самые высокие мужчины живут в Нидерландах, а женщины — в Латвии. Наиболее низкие мужчины со средним ростом 160 сантиметров населяют Восточный Тимор. Среди женщин этот показатель минимален в Гватемале — 149 сантиметров.

Интересно, что пожилые люди способны определять агрессоров ничуть не хуже молодых. К такому выводу пришли британские ученые, которые провели эксперимент, направленный на определение точности, с которой представители разных возрастных групп определяют потенциально опасного незнакомца по походке.

Кристина Уласович

2 комментарияк этой статье
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