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15:30 (мск), источник: Моя Планета

На прошлой неделе в Арктике было теплее, чем в Европе, и вот почему

В течение арктической зимы, которая длится с октября по март, средняя температура колеблется вокруг отметки -4°F (-20°C). Но в этом году в Арктике было необычно тепло.

Источник: Reuters

20 февраля температура в Гренландии опустилась до 0 °C, но только на сутки, 24 февраля там было уже 6 °C, что специалисты по климату описывают как «шокирующий», «странный» и даже «пугающий» феномен. По словам экспертов погодные условия, приводящие к такой странной температуре, случаются примерно раз в десятилетие. Однако последний раз такой резкий рост температуры был зафиксирован в феврале 2016 года, совсем недавно.

Повышение средней температуры вместе с потерями арктических льдов может привести к тому, что льды растают гораздо быстрее, чем ожидали ученые.
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По словам океанографа Джеймса Оверланда аномальный рост температуры происходит, когда струйные течения, подобные конвейерным лентам, несущим тепло и пар по планете, взаимодействуют со штормами на севере Атлантики: «Они приносят тепло и влажность в Арктику. Мы наблюдали нечто подобное раз в десять лет, но это уже второй всплеск температуры за два года. А сейчас ледяной покров в Арктике тоньше, поэтому теплый воздух остывает медленнее».

Таким образом, Земля быстро нагревается: 2014−2017 годы были признаны самыми жаркими за все время наблюдений. А Арктика по сообщениям Национального управления по исследованию океанов и атмосферы США нагревается вдвое быстрее, чем любое другое место на планете. Это ставит под вопрос выживание арктических животных и народов, которые зависят от северных экосистем. С проблемами могут столкнуться 40 000 коренных жителей Аляски.

Справка
Как пережить морозы. Советы экспертовКто предупрежден — тот вооружен. Что делать при обморожении и как правильно одеваться, как оживить автомобиль и заставить работать неприспособленный к низким температурам гаджет, как утеплить квартиру и какие фильмы про выживание в стужу посмотреть - эксперты медиапроектов Mail.Ru делятся секретами борьбы с зимними морозами.

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