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15:49 (мск), источник: ТАСС

Россельхознадзор: в Омской области выявлены массовые нарушения содержания домашнего скота

ОМСК, 27 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Жители Омской области, где в прошлом году была зарегистрирована африканская чума свиней (АЧС), продолжают массово нарушать ветеринарные правила содержания домашнего скота.

Источник: Reuters

Об этом сообщил ТАСС начальник отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля регионального управления Россельхознадзора Максим Строкин.

«В промышленных свиноводческих предприятиях нарушений нет. А вот в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) проверка показала, что 60−70% ветеринарные правила нарушают. Можно сказать, что население выводов из прошлогодней истории с АЧС не сделало», — сказал Строкин.

Как сообщил ТАСС начальник главного управления ветеринарии региона Владимир Плащенко, правительство Омской области в этом году выделило 58 млн рублей на программу по профилактике и ликвидации АЧС. «К сожалению, от этой болезни вакцины нет, поэтому основное направление [работы] — это профилактика. В программу заложены средства на приобретение спецтехники и на изготовление информационных материалов для населения», — уточнил ветеринар. Он отметил, что главным средством профилактики АЧС является тщательное соблюдение ветеринарных правил.

По словам Строкина, обострение эпизоотической обстановки в регионе может начаться уже весной после потепления. Поспособствовать этому может и весенняя продажа поросят, считает Плащенко. «В марте-начале апреля будет опорос, где-то через месяц, когда поросята подрастут, их будут реализовывать.

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Объясняем населению, что нельзя просто купить животное и отвезти к себе, на него должны быть все ветеринарные документы, паспорт", — подчеркнул он.

Главный ветеринар Омской области рассказал, что в регионе создано четыре оперативных группы из представителей омского Минсельхоза и управления ветеринарии, которые без предупреждения проверяют личные подсобные хозяйства, где содержатся свиньи. «Мы сравниваем соответствие записей в хозяйственных книгах сельских поселений с фактическим поголовьем, проверяем соблюдение ветеринарных правил», — сообщил Плащенко. Итоги проверок рассматриваются на еженедельном совещании в региональном Минсельхозе с участием глав всех районов.

АЧС в Омской области

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля 2017 года в поселке Верблюжий Саргатского района. Позднее заболевание обнаружили в населенных пунктах 12 районов и самом Омске. 10 ноября был снят карантин в последнем очаге АЧС в регионе, 15 ноября был отменен режим ЧС. 13 из 32 районов области сохраняют статус неблагополучных по АЧС.

Как ранее сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов, говорить о том, что АЧС удалось побороть, преждевременно.

Из-за заболевания региональный бюджет понес не менее 230 млн рублей ущерба, которые включают компенсации владельцам уничтоженных животных и затраты муниципалитетов. Всего в 115 населенных пунктах в 14 муниципальных образования было уничтожено и кремировано 20463 свиньи, все они принадлежали жителям региона.

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