Похититель унес ребенка из-под носа беспечного отца

В Индии похититель украл ребенка на глазах у заработавшегося отца. На видео инцидента обратило внимание издание The Sun.

На ролике, снятом в Мумбае, двухлетняя девочка Ширен Фатима (Shireen Fatima) выходит поиграть на крыльцо магазина отца. К ней быстро подходит незнакомец, гладит по голове, берет на руки и уносит. При этом и похититель, и ребенок выглядят спокойными.