Похититель унес ребенка из-под носа беспечного отца
В Индии похититель украл ребенка на глазах у заработавшегося отца. На ролике, снятом в Мумбаи, двухлетняя девочка Ширен Фатима выходит поиграть на крыльцо магазина отца. К ней быстро подходит незнакомец, гладит по голове, берет на руки и уносит. Спустя несколько часов девочку нашли и вернули родителям.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.