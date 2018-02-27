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15:55 (мск), источник: Югополис

Жерар ​Депардье отменил свой спектакль в Краснодаре

Жерар Депардье перенес все свои спектакли в России. Причиной отмены российской части своего мирового турне он назвал плохое самочувствие. Об этом актер сказал в видеообращении, которое получили организаторы гастролей в Москве, Краснодаре, Майкопе и Тель-Авиве.

По словам пресс-секретаря спектакля Ольги Бабич, актер не озвучил новую дату спектакля, но выразил уверенность в том, что встреча с поклонниками обязательно состоится.

Билеты можно вернуть по месту приобретения с возвратом полной стоимости с 28 февраля, — уточнила Бабич.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее «Югополис» сообщал, что в Краснодаре пройдет спектакль с Жераром Депардье и Изабель Аджани.

Спектакль по пьесе лауреата Пулитцеровской премии Альберта Гурнея «Любовные письма» должен был состояться на сцене Музыкального театра ТО «Премьера».

Спектакль поставил Бенуа Лавин. Пьеса рассказывает о необычных отношениях Мелиссы Гарднер (Изабель Аджани) и Эндрю Макписа (Жерар Депардье). Это история любви в письмах, которые на протяжении всей жизни пишут друг другу двое разлученных в молодости людей. Пьеса неоднократно ставилась лучшими режиссерами с участием знаменитых актеров по всему миру, в том числе и в России.

Изабель Аджани — обладательница пяти премий Cesar, премий Каннского и Берлинского кинофестивалей, двукратная номинантка премии «Оскар». На счету Жерара Депардье более 170 фильмов, 2 победы и 17 номинаций Cesar, статуэтка «Золотой глобус». Как сообщал «Югополис», в 2013 году он получил российский паспорт.

Актеры неоднократно играли вместе в кино, но в театре встречаются впервые.

Стоимость билетов составляла от 2,5 до 15 тысяч рублей.

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