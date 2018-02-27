Жерар ​Депардье отменил свой спектакль в Краснодаре

По словам пресс-секретаря спектакля Ольги Бабич, актер не озвучил новую дату спектакля, но выразил уверенность в том, что встреча с поклонниками обязательно состоится.
Билеты можно вернуть по месту приобретения с возвратом полной стоимости с 28 февраля, — уточнила Бабич.
Ранее «Югополис» сообщал, что в Краснодаре пройдет спектакль с Жераром Депардье и Изабель Аджани.
Спектакль по пьесе лауреата Пулитцеровской премии Альберта Гурнея «Любовные письма» должен был состояться на сцене Музыкального театра ТО «Премьера».
Спектакль поставил Бенуа Лавин. Пьеса рассказывает о необычных отношениях Мелиссы Гарднер (Изабель Аджани) и Эндрю Макписа (Жерар Депардье). Это история любви в письмах, которые на протяжении всей жизни пишут друг другу двое разлученных в молодости людей. Пьеса неоднократно ставилась лучшими режиссерами с участием знаменитых актеров по всему миру, в том числе и в России.
Изабель Аджани — обладательница пяти премий Cesar, премий Каннского и Берлинского кинофестивалей, двукратная номинантка премии «Оскар». На счету Жерара Депардье более 170 фильмов, 2 победы и 17 номинаций Cesar, статуэтка «Золотой глобус». Как сообщал «Югополис», в 2013 году он получил российский паспорт.
Актеры неоднократно играли вместе в кино, но в театре встречаются впервые.
Стоимость билетов составляла от 2,5 до 15 тысяч рублей.
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