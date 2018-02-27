Жерар ​Депардье отменил свой спектакль в Краснодаре

По словам пресс-секретаря спектакля Ольги Бабич, актер не озвучил новую дату спектакля, но выразил уверенность в том, что встреча с поклонниками обязательно состоится.

Билеты можно вернуть по месту приобретения с возвратом полной стоимости с 28 февраля, — уточнила Бабич.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/r06e6t4p9vk?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее «Югополис» сообщал, что в Краснодаре пройдет спектакль с Жераром Депардье и Изабель Аджани.

Спектакль по пьесе лауреата Пулитцеровской премии Альберта Гурнея «Любовные письма» должен был состояться на сцене Музыкального театра ТО «Премьера».

Спектакль поставил Бенуа Лавин. Пьеса рассказывает о необычных отношениях Мелиссы Гарднер (Изабель Аджани) и Эндрю Макписа (Жерар Депардье). Это история любви в письмах, которые на протяжении всей жизни пишут друг другу двое разлученных в молодости людей. Пьеса неоднократно ставилась лучшими режиссерами с участием знаменитых актеров по всему миру, в том числе и в России.

Изабель Аджани — обладательница пяти премий Cesar, премий Каннского и Берлинского кинофестивалей, двукратная номинантка премии «Оскар». На счету Жерара Депардье более 170 фильмов, 2 победы и 17 номинаций Cesar, статуэтка «Золотой глобус». Как сообщал «Югополис», в 2013 году он получил российский паспорт.

Актеры неоднократно играли вместе в кино, но в театре встречаются впервые.