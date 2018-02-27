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15:19 (мск), источник: Интерфакс

Массовой зарядкой отметят сто дней до начала ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Екатеринбург. 27 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Мероприятия, посвященные отсчету оставшихся 100 дней до начала чемпионата мира по футболу в России, пройдут 6 марта в Екатеринбурге, сообщается на официальном сайте администрации города.

Источник: РИА "Новости"

Праздник состоится на территории Исторического сквера.

В рамках мероприятия пройдут массовая зарядка, выступления танцевальных коллективов города и ансамбля барабанщиц. Также гости смогут поучаствовать в викторинах и спортивных конкурсах. Победителей наградят сувенирами с символикой ЧМ-2018 и атрибутами болельщиков.

Чемпионат мира по футболу пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

По результатам жеребьевки в Екатеринбурге состоятся матчи между Египтом и Уругваем, Францией и Перу, Японией и Сенегалом, Мексикой и Швецией.

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