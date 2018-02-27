Массовой зарядкой отметят сто дней до начала ЧМ-2018 в Екатеринбурге
Екатеринбург. 27 февраля.
Екатеринбург. 27 февраля.
Праздник состоится на территории Исторического сквера.
В рамках мероприятия пройдут массовая зарядка, выступления танцевальных коллективов города и ансамбля барабанщиц. Также гости смогут поучаствовать в викторинах и спортивных конкурсах. Победителей наградят сувенирами с символикой ЧМ-2018 и атрибутами болельщиков.
Чемпионат мира по футболу пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,
По результатам жеребьевки в Екатеринбурге состоятся матчи между Египтом и Уругваем, Францией и Перу, Японией и Сенегалом, Мексикой и Швецией.
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