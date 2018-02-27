Массовой зарядкой отметят сто дней до начала ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Источник: РИА "Новости"

Праздник состоится на территории Исторического сквера.

В рамках мероприятия пройдут массовая зарядка, выступления танцевальных коллективов города и ансамбля барабанщиц. Также гости смогут поучаствовать в викторинах и спортивных конкурсах. Победителей наградят сувенирами с символикой ЧМ-2018 и атрибутами болельщиков.

Чемпионат мира по футболу пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.