Генетики нашли следы скрещивания слонов и мамонтов

Источник: AP 2018

В статье, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые представили филогенетическое дерево этого семейства. Оказалось, что слоны и мамонты немало путешествовали с континента на континент и скрещивались между собой.

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Десятки тысяч лет назад слоновые обитали в Евразии, Африке и Северной Америке и были одним из самых распространенных семейств мегафауны, к которому, в том числе, относились слоны, мамонты и палеолоксодоны. Сейчас на планете осталось три вида слонов — африканские саванный (Loxodonta africana) и лесной (L.cyclotis), и индийский слоны (Elephas maximus). Биологи разделили африканских слонов на два вида по результатам морфологических и генетических (1, 2) исследований.

Чтобы проследить историю семейства слоновых исследователи из девяти стран под руководством Дэвида Рейха (David Reich) из Института Брода, MIT, и Гарвардского университета отсеквенировали геномы 14 представителей хоботных. В том числе ученые определили последовательность геномов двух африканских саванных, двух лесных и двух индийских слонов из разных популяций, вымершего прямобивневого лесного слона (Paleoloxodon antiquus), четырех шерстистых мамонтов (Mammuthus primigenius), обитавших в Евразии и Северной Америке, мамонта Колумба (Mammuthus columbi) и двух представителей близкородственного семейства мастодонтов (Mammut americanum). Мастодонты и слоновые разделились в период 20−30 миллионов лет назад. Кроме того, авторы статьи проанализировали уже опубликованные геномы двух шерстистых мамонтов и четырех индийских слонов. По результатам анализа исследователи построили филогенетическое дерево слоновых.

Выяснилось, что слоны и мамонты несколько раз путешествовали между континентами и скрещивались между собой.

Так, мамонты Колумба, обитавшие в Северной Америке, скрещивались с шерстистыми мамонтами, которые мигрировали из Евразии. В своей предыдущей статье авторы посчитали африканского лесного слона самым близким родственником прямобивневого слона-антикуса.

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На самом деле антикусы оказались генетически похожи и с шерстистыми мамонтами, и с общим предком обоих видов африканских слонов. В то же время, исследователи еще раз подтвердили, что африканские саванный и лесной слоны относятся к разным видам. Их предки разделились примерно 2−5 миллионов лет назад. А последние 500 тысяч лет своей истории африканские саванные и лесные слоны обитали изолированно друг от друга и не скрещивались.

Недавно финским ученым удалось описать индивидуальные черты характера азиатских слонов. Оказалось, что личность животных характеризуют три параметра: внимательность, социальность и агрессивность.