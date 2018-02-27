Волгоградцы не получили платежки за капремонт по вине подрядчика

ИП Рагалова не справилась с обязанностями, поэтому региональный Фонд капремонта разрывает с ней контракт. Нового подрядчика вновь выберут по конкурсу, но только 19 марта 2018-го.

Что делать, если вы не получили квитанцию?

— Если вы не получили платежку за январь 2018 года, можете оплатить взнос на капремонт по предыдущей квитанции. Пеня будет выставлена только в том случае, если собственники не произведут оплату до 12 марта 2018 года, — поясняют в региональном Фонде.

Также регоператор напоминает, что платить за карпемонт можно в «Личном кабинете» на сайте Фонда.

ВАЖНО

В то время пока будет проходить конкурс по выбору нового подрядчика на доставку платежек, счет-квитанция за февраль 2018 года войдет в платежный документ, который волгоградцы получат до 1 апреля 2018 года вместе с квитанцией за март 2018 года.

В этом случае пеня за неоплату взноса на капремонт за февраль месяц регоператором выставляться не будет.

НА ЗАМЕТКУ

Вниманию собственников, получающих субсидии и льготы!