Волгоградцы не получили платежки за капремонт по вине подрядчика
Многие волгоградцы в феврале не получили
Многие волгоградцы в феврале не получили
ИП Рагалова не справилась с обязанностями, поэтому региональный Фонд капремонта разрывает с ней контракт. Нового подрядчика вновь выберут по конкурсу, но только 19 марта 2018-го.
Что делать, если вы не получили квитанцию?
— Если вы не получили платежку за январь 2018 года, можете оплатить взнос на капремонт по предыдущей квитанции. Пеня будет выставлена только в том случае, если собственники не произведут оплату до 12 марта 2018 года, — поясняют в региональном Фонде.
Также регоператор напоминает, что платить за карпемонт можно в «Личном кабинете» на сайте Фонда.
ВАЖНО
В то время пока будет проходить конкурс по выбору нового подрядчика на доставку платежек,
В этом случае пеня за неоплату взноса на капремонт за февраль месяц регоператором выставляться не будет.
НА ЗАМЕТКУ
Вниманию собственников, получающих субсидии и льготы!
По согласованию с региональным комитетом соцзащиты населения, при приеме документов на оформление субсидии и льгот достаточно предоставить чек на оплату, в котором будет указан период, за который произведен платеж.
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