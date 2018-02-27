Центры выдачи FAN ID открыты во всех городах проведения ЧМ-2018
Болельщикам необходимо заранее заказать и получить FAN ID.
Болельщикам необходимо заранее заказать и получить FAN ID.
Как сообщает Минкомсвязи России, Центры выдачи FAN ID заработали во всех городах России, которые примут матчи футбольного турнира летом 2018 года, — в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Самаре,
В июне 2018 года перед стадионами, на которых пройдут матчи ЧМ-2018, будут открыты дополнительные пункты выдачи паспортов болельщиков.
«Болельщики активно подают заявки, как онлайн, через сайт
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