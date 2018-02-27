Центры выдачи FAN ID открыты во всех городах проведения ЧМ-2018

Как сообщает Минкомсвязи России , Центры выдачи FAN ID заработали во всех городах России, которые примут матчи футбольного турнира летом 2018 года, — в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске, Сочи, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.

В июне 2018 года перед стадионами, на которых пройдут матчи ЧМ-2018, будут открыты дополнительные пункты выдачи паспортов болельщиков.