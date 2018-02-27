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15:32 (мск), источник: НИА Самара

Центры выдачи FAN ID открыты во всех городах проведения ЧМ-2018

Болельщикам необходимо заранее заказать и получить FAN ID.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Минкомсвязи России, Центры выдачи FAN ID заработали во всех городах России, которые примут матчи футбольного турнира летом 2018 года, — в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске, Сочи, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.

В июне 2018 года перед стадионами, на которых пройдут матчи ЧМ-2018, будут открыты дополнительные пункты выдачи паспортов болельщиков.

«Болельщики активно подают заявки, как онлайн, через сайт fan-id.ru, так и в центрах выдачи. Пока по количеству заявок лидирует Россия, из нашей страны поступило 110 тысяч заявок. В десятку стран по количеству заявок входит также США, Китай, Мексика, Германия, Аргентина, Колумбия, Бразилия, Перу, Англия. Совокупно подано 200 тысяч заявок. Болельщикам необходимо заранее заказать и получить FAN ID», — сказал заместитель директора Департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков.　

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