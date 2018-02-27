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15:44 (мск), источник: ТАСС

Работа дома престарелых «Мария» в Перми приостановлена на 90 дней

ТАСС, 27 февраля. Деятельность частного дома престарелых «Мария» в Перми, где ранее были выявлены нарушения, приостановлена на 90 дней. Об этом говорится во вторник в сообщении Индустриального районного суда Перми.

«26 февраля 2018 года вынесено постановление в отношении индивидуального предпринимателя Мазеина И. С., осуществляющего деятельность в пансионате для престарелых лиц «Мария» по адресу: г. Пермь, ул. 1-я Гиринская, 45А, [о приостановлении деятельности по оказанию услуг проживания] сроком на 90 суток.

Основанием послужило обращение в прокуратуру Индустриального района города Перми о нарушении санитарных правил в пансионате и последующее решение о проведении проверки деятельности индивидуального предпринимателя", — отмечается в сообщении.

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В информации также говорится, что территориальный Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов. По мнению экспертов, это создает угрозу для жизни и здоровья находящихся в пансионате, а также возникновения и распространения заболеваний. В суде уточнили, что приостановление деятельности в пансионате не отменяет требования об устранении нарушений.

26 февраля постояльцы частного дома престарелых «Мария» в Перми покинули учреждение. По данным прокуратуры, в пансионате находились свыше 50 граждан пожилого возраста. Их перевезли в другие учреждения.

Ранее сообщалось, что в доме престарелых были выявлены грубейшие нарушения в содержании постояльцев, в частности, им не оказывалась должная медицинская помощь, а также несоблюдение требований пожарной безопасности, размещения граждан, условий их питания. Следственные органы Следственного комитета России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья». Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела проверить все опубликованные в СМИ обстоятельства произошедшего, установить конкретных должностных лиц из числа руководства учреждения и контролирующих органов, допустивших нарушение прав социально незащищенных граждан.

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