Работа дома престарелых «Мария» в Перми приостановлена на 90 дней

«26 февраля 2018 года вынесено постановление в отношении индивидуального предпринимателя Мазеина И. С., осуществляющего деятельность в пансионате для престарелых лиц «Мария» по адресу: г. Пермь, ул. 1-я Гиринская, 45А, [о приостановлении деятельности по оказанию услуг проживания] сроком на 90 суток.

Основанием послужило обращение в прокуратуру Индустриального района города Перми о нарушении санитарных правил в пансионате и последующее решение о проведении проверки деятельности индивидуального предпринимателя", — отмечается в сообщении.

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В информации также говорится, что территориальный Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов. По мнению экспертов, это создает угрозу для жизни и здоровья находящихся в пансионате, а также возникновения и распространения заболеваний. В суде уточнили, что приостановление деятельности в пансионате не отменяет требования об устранении нарушений.

26 февраля постояльцы частного дома престарелых «Мария» в Перми покинули учреждение. По данным прокуратуры, в пансионате находились свыше 50 граждан пожилого возраста. Их перевезли в другие учреждения.