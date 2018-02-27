Как выглядят пять станций метро Большой кольцевой линии
Первый участок Большой кольцевой линии Московского метрополитена запустили в столице.
Первый участок Большой кольцевой линии Московского метрополитена запустили в столице.
Первый участок Большой кольцевой линии Московского метрополитена запустили в столице.
Для пассажиров открылись станции «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк».
Будут разгружены Кольцевая линия и радиальные направления, которые в настоящий момент перегружены
Открытия сразу пяти станций метро в Москве не было с 1992 года.
В церемонии открытия участка новой линии метро приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, руководитель столичного департамента транспорта и развития
«Хотел поблагодарить строителей за сложную, тяжелую работу по созданию первого участка Большой кольцевой линии метро. Впереди еще больше задач — в течение 4−5 лет мы должны построить всю кольцевую линию, сделать транспорт Москвы более современным и комфортным», — отметил Собянин.
Пересадка со станции «Шелепиха» станет одной из самых удобных пересадок между МЦК и метро.
Открытие первого участка Большой Кольцевой разгрузит Кольцевую,
Строительство Большой кольцевой линии началось в конце 2011 года. Она будет иметь 31 станцию и протянется на 68 километров. На ветке будет создана 21 пересадка на другие станции метро и Московское центральное кольцо.
Ранее Ликсутов сообщил РИАМО, что более 43 тысяч схем и указателей обновят к открытию первых пяти станций Большой кольцевой линии в метро и на Московском центральном кольце.
На новой схеме изображен полный контур Большой Кольцевой линии метро: станции, планируемые к открытию в ближайшее время, и строящиеся станции.
Кроме того, впервые на карте метро появилась Кожуховская линия — она обозначена пунктиром, номером «15» и розовым цветом. Также на карте отмечено перспективное продление трех действующих линий метро: участок Солнцевской линии от станции «Раменки» до «Рассказовки», участок Сокольнической линии от станции «Саларьево» до «Столбово», участок
Помимо карт в поездах, будут заменены схемы, размещенные на колоннах экстренного вызова, в вестибюлях и на уличных стелах, а также
Запуск Большой кольцевой линии повысит транспортную доступность восьми районов Москвы: Пресненского,
Работы по строительству Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена планируется завершить до конца 2022 года.
Строительство Большой кольцевой линии является крупнейшим в мире проектом в области метростроения.
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