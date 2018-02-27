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15:30 (мск), источник: РИАМО

Как выглядят пять станций метро Большой кольцевой линии

Первый участок Большой кольцевой линии Московского метрополитена запустили в столице.

Источник: Александр Манзюк / РИАМО
На фото: Вход на станцию метро «Хорошевская» | Источник: Александр Манзюк / РИАМО

Первый участок Большой кольцевой линии Московского метрополитена запустили в столице.

На фото: Вход на станцию метро «Хорошевская» | Источник: Александр Манзюк / РИАМО

Для пассажиров открылись станции «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк».

На фото: станция метро «Хорошевская» | Источник: Александр Манзюк / РИАМО

Будут разгружены Кольцевая линия и радиальные направления, которые в настоящий момент перегружены из-за пассажиропотока.

Источник: Александр Манзюк / РИАМО

Открытия сразу пяти станций метро в Москве не было с 1992 года.

На фото: Станция метро «ЦСКА» | Источник: Александр Манзюк / РИАМО

В церемонии открытия участка новой линии метро приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, начальник Московского метрополитена Виктор Козловский, представители ЦСКА, строители метро, а также жители близлежащих районов.

Источник: Александр Манзюк / РИАМО

«Хотел поблагодарить строителей за сложную, тяжелую работу по созданию первого участка Большой кольцевой линии метро. Впереди еще больше задач — в течение 4−5 лет мы должны построить всю кольцевую линию, сделать транспорт Москвы более современным и комфортным», — отметил Собянин.

На фото: станция метро «Шелепиха» | Источник: Александр Манзюк / РИАМО

Пересадка со станции «Шелепиха» станет одной из самых удобных пересадок между МЦК и метро.

На фото: станция метро «Шелепиха» | Источник: Александр Манзюк / РИАМО

Открытие первого участка Большой Кольцевой разгрузит Кольцевую, Таганско-Краснопресненскую и Замоскворецкую линии метро, а также обеспечит пассажиров метро и МЦК четырьмя новыми пересадками: «Хорошевская» БКЛ — «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии, «Петровский парк» БКЛ — «Динамо» Замоскворецкой линии, «Шелепиха» БКЛ — Шелепиха МЦК, «Хорошевская» БКЛ — Хорошево МЦК.

На фото: станция метро «Петровский парк» | Источник: Александр Манзюк / РИАМО

Строительство Большой кольцевой линии началось в конце 2011 года. Она будет иметь 31 станцию и протянется на 68 километров. На ветке будет создана 21 пересадка на другие станции метро и Московское центральное кольцо.

Источник: Александр Манзюк / РИАМО

Ранее Ликсутов сообщил РИАМО, что более 43 тысяч схем и указателей обновят к открытию первых пяти станций Большой кольцевой линии в метро и на Московском центральном кольце.

Источник: Александр Манзюк / РИАМО

На новой схеме изображен полный контур Большой Кольцевой линии метро: станции, планируемые к открытию в ближайшее время, и строящиеся станции.

Источник: Александр Манзюк / РИАМО

Кроме того, впервые на карте метро появилась Кожуховская линия — она обозначена пунктиром, номером «15» и розовым цветом. Также на карте отмечено перспективное продление трех действующих линий метро: участок Солнцевской линии от станции «Раменки» до «Рассказовки», участок Сокольнической линии от станции «Саларьево» до «Столбово», участок Люблинско-Дмитровской линии от станции «Петровско-Разумовской» до «Селигерской».

Источник: Александр Манзюк / РИАМО

Помимо карт в поездах, будут заменены схемы, размещенные на колоннах экстренного вызова, в вестибюлях и на уличных стелах, а также маршрутно-путевые полосы на станциях. Вся навигация в метро и на МЦК будет обновлена до конца марта. Теперь пассажиры могут увидеть новую линию метро — Большую кольцевую, она изображена бирюзовым цветом под номером 11. Название новой линии метро было выбрано в ходе голосования в проекте «Активный гражданин».

Источник: Александр Манзюк / РИАМО

Запуск Большой кольцевой линии повысит транспортную доступность восьми районов Москвы: Пресненского, Хорошево-Мневники, Хорошевского, Бегового, Аэропорта, Щукино, Сокола, Филевского парка. Также улучшится транспортное обслуживание таких популярных объектов как Деловой центр «Москва Сити», стадионы «Динамо» и ЦСКА".

На фото: вход на станцию метро «Петровский парк» | Источник: Александр Манзюк / РИАМО

Работы по строительству Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена планируется завершить до конца 2022 года.

На фото: Станция метро «ЦСКА» | Источник: Александр Манзюк / РИАМО

Строительство Большой кольцевой линии является крупнейшим в мире проектом в области метростроения.

На фото: Станция метро «ЦСКА» | Источник: Александр Манзюк / РИАМО
На фото: Станция метро «Петровский парк» | Источник: Александр Манзюк / РИАМО
Станция метро «Деловой центр» | Источник: Александр Манзюк / РИАМО
На фото: мэр Москвы Сергей Собянин на открытии участка Большой кольцевой линии метро | Источник: Александр Манзюк / РИАМО
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