Игрок выиграл в покер, сразу поставил на черное и удвоил куш

Источник: Pexels / CC0

Британец выиграл в покерном турнире города Ноттингем 42 670 фунтов стерлингов (около 3,3 миллиона рублей). Это самый большой его выигрыш за последние три года, однако мужчина решил рискнуть и поставил его на черное в рулетке.

Шарик для Коди запустил сам владелец казино. Когда шарик остановился на черной ячейке под номером 22, болельщики начали кричать и поздравлять счастливчика.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/IWJOtbZUpP4?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.