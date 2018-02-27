Игрок выиграл в покер, сразу поставил на черное и удвоил куш
Известный игрок в покер Джейк Коди сыграл в рулетку, удвоив весь свой выигрыш. Об этом сообщило издание Pokernews.
Известный игрок в покер Джейк Коди сыграл в рулетку, удвоив весь свой выигрыш. Об этом сообщило издание Pokernews.
Британец выиграл в покерном турнире города Ноттингем 42 670 фунтов стерлингов (около 3,3 миллиона рублей). Это самый большой его выигрыш за последние три года, однако мужчина решил рискнуть и поставил его на черное в рулетке.
Шарик для Коди запустил сам владелец казино. Когда шарик остановился на черной ячейке под номером 22, болельщики начали кричать и поздравлять счастливчика.
В итоге Коди забрал 85 260 фунтов стерлингов (примерно 6,6 миллиона рублей). Видео с его выигрышем появилось на странице покерного сообщества в Facebook и набрало больше полумиллиона просмотров за сутки.
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