Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назарбаев требует отказаться от русского языка
Ученые разделили пьющих людей на 4 типа
Сальма Хайек показала очень редкое фото 10-летней дочки
Реакция Путина на победу сборной России по хоккею на Олимпиаде
Ольга Бузова пожаловалась на унижения от мужчин
Запоздалое раскаяние: Брейвик хочет изменить прошлое Террорист из Норвегии Андерс Брейвик впервые раскаялся в убийстве 77 человек
Как украинские СМИ освещали победы россиян на Олимпиаде
Дочь Задорнова отказалась от наследства - СМИ
Свищев знает, как в кровь Крушельницкого попал мельдоний
Крымские татары сказали, кого поддержат на выборах
«Так выглядит счастье»: Навка поделилась снимком с Песковым
Вдова Хворостовского показала фото с могилы мужа
Евгения Медведева: «Почему всех так беспокоит, что я ем?»
Кайя Гербер устроила фотосессию в квартире Коко Шанель
Названы лекарства, которые приводят к инсульту и инфаркту
Неприятный запах изо рта: что делать
Кандидат в президенты признал наличие у сына дома в Латвии
Два российских стадиона вошли в топ лучших в мире
Фоторепортажи
12«Придорожная Америка»
10Во Флориде в школе произошла стрельба
15:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Игрок выиграл в покер, сразу поставил на черное и удвоил куш

Известный игрок в покер Джейк Коди сыграл в рулетку, удвоив весь свой выигрыш. Об этом сообщило издание Pokernews.

Источник: Pexels / CC0

Британец выиграл в покерном турнире города Ноттингем 42 670 фунтов стерлингов (около 3,3 миллиона рублей). Это самый большой его выигрыш за последние три года, однако мужчина решил рискнуть и поставил его на черное в рулетке.

Шарик для Коди запустил сам владелец казино. Когда шарик остановился на черной ячейке под номером 22, болельщики начали кричать и поздравлять счастливчика.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге Коди забрал 85 260 фунтов стерлингов (примерно 6,6 миллиона рублей). Видео с его выигрышем появилось на странице покерного сообщества в Facebook и набрало больше полумиллиона просмотров за сутки.

2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Россия исчезнет в течение 50 лет. Мнение
Трамп раскрыл свое истинное отношение к России
Посол России в Аргентине прокомментировал «кокаиновое дело»
Умерла народная артистка СССР Татьяна Карпова
Крыса наелась сыра на глазах посетителей супермаркета (видео)
Польскому националисту Мацейчуку грозит депортация из России
ФКР сузила круг подозреваемых по делу Крушельницкого
В ОП назвали ложными 70% нарушений, отмеченных на карте «Голоса»
Спорт
Итоги Пхенчхана-2018. Для золота к Большунову нужен Устюгов В Пхенчхане наши «нейтралы» взяли 17 медалей, в том числе — два золота, что является худшим результатом в истории
Авто
Granta City — новая Lada за 492 400 рублей С 1 марта 2018 года российские дилеры марки Lada начнут продажи седанов Lada Granta City
Hi-Tech
MWC 2018: Leagoo показала клон iPhone X Смартфон стоит почти в 7 раз дешевле оригинала
Кино
Юлия Снигирь объявила о временном уходе из кино Актриса заявила, что до лета 2018 года планирует посвятить себя работе исключительно в театре
Недвижимость
Россияне взяли очень много ипотек
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
В Петербурге построят кольцевую линию метро за 300 млрд рублей
Хостел в доме снижает стоимость недвижимости
Леди
6 звезд, которые не окончили школу и не стыдятся этого На днях оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс призналась, что она так и не получила аттестат об окончании школы
Дети
Муж в панике привез жену рожать в подсобку роддома Супруг женщины перенервничал и не нашел главный вход в больницу.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь