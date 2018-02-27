Южноуральцам расскажут, как заказать и получить электронную подпись

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области, сотрудники отдела информационных технологий учреждения расскажут южноуральцам, в каких случаях применение электронной подписи выгодно для граждан, а в каких для юридических лиц и напомнят о преимуществах этого сервиса. Также можно будет узнать, в каких госучреждениях, помимо Кадастровой палаты, можно использовать электронную подпись удостоверяющего центра.

В рамках горячей линии можно получить информацию о том, как оформить заявку в удостоверяющем центре Кадастровой палаты, сколько на это потребуется времени, а также сколько эта услуга будет стоить. Кроме того, специалисты ответят и на другие интересующие граждан вопросы.