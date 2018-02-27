Южноуральцам расскажут, как заказать и получить электронную подпись
Завтра, 28 февраля, в филиале Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области состоится горячая линия, посвященная способам получения электронной подписи.
Завтра, 28 февраля, в филиале Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области состоится горячая линия, посвященная способам получения электронной подписи.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
В рамках горячей линии можно получить информацию о том, как оформить заявку в удостоверяющем центре Кадастровой палаты, сколько на это потребуется времени, а также сколько эта услуга будет стоить. Кроме того, специалисты ответят и на другие интересующие граждан вопросы.
Звонки жителей области будут приниматься в среду, 28 февраля, с 10 до 12 часов по телефону: 8 (351)728−63−11.
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