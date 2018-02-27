Новосибирские скульпторы победили на международном конкурсе снежных скульптур в Финляндии

По словам авторов идеи, работа демонстрирует тело, которое потеряло свою целостность и замкнулось внутри себя.

«Идея скульптуры принадлежит нашему капитану команды Алексею Москалеву… Мы очень боялись, что скульптура может сломаться, так как использовали крайне тонкий слой снега при ее создании», — рассказал Ерушев.

По словам Ерушева, благодаря слаженной работе в команде, скульптуру удалось выполнить за 35 часов. Участники из Новосибирска отметили, что реализовать задумку было технически сложно, поэтому они начали подготовку к конкурсу еще с ноября прошлого года. Как рассказал скульптор, в планах команды этим летом принять участие в соревнованиях по созданию скульптур из дерева.