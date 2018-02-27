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15:41 (мск), источник: ТАСС

Новосибирские скульпторы победили на международном конкурсе снежных скульптур в Финляндии

НОВОСИБИРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Команда из Новосибирска одержала победу в международном конкурсе снежной скульптуры Baltic Snow Call, который проходил в финском городе Оулу (пятый по величине город Финляндии) с 21 по 25 февраля. Новосибирские скульпторы представили работу под названием Grotesque Body, рассказал во вторник ТАСС один из членов команды Михаил Ерушев.

По словам авторов идеи, работа демонстрирует тело, которое потеряло свою целостность и замкнулось внутри себя.

«Идея скульптуры принадлежит нашему капитану команды Алексею Москалеву… Мы очень боялись, что скульптура может сломаться, так как использовали крайне тонкий слой снега при ее создании», — рассказал Ерушев.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Ерушева, благодаря слаженной работе в команде, скульптуру удалось выполнить за 35 часов. Участники из Новосибирска отметили, что реализовать задумку было технически сложно, поэтому они начали подготовку к конкурсу еще с ноября прошлого года. Как рассказал скульптор, в планах команды этим летом принять участие в соревнованиях по созданию скульптур из дерева.

Во время загрузки произошла ошибка.

В международном конкурсе Baltic Snow Call, который проводится с 2016 года, принимали участие команды из Финляндии, Швеции, Норвегии, Германии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, России и Китая. Участникам конкурса давалось 40 часов на создание снежной скульптуры с использованием только подручных материалов.

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