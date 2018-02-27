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27 февраля, источник: Lenta.Ru

Подвергавшийся насмешкам мужчина размера XXXXXL стал моделью

Американец размера XXXXXL стал моделью, несмотря на насмешки окружающих. 178-килограммовый мужчина, вдохновленный бодипозитивной моделью Тесс Холидей, начал вести Instagram и привлек внимание модельеров. В 2016 году он поучаствовал в показе на неделе моды в Нью-Йорке, с тех пор еще несколько раз выходил на подиум.

Американец размера XXXXXL стал моделью, несмотря на насмешки окружающих. Его историю рассказало издание Daily Star.

Аркадио дель Валле (Arcadio Del Valle) из Бостона много лет стеснялся своей внешности: мужчина весил 178 килограммов. Однако в 2015 году на волне моды на бодипозитив он решил поделиться своими фотографиями и завел Instagram-аккаунт. По его словам, его вдохновила на это плюс-сайз модель Тесс Холидей.

Валле привлек внимание как обычных подписчиков, так и модельеров, и в сентябре 2016 года он поучаствовал в показе марки уличного стиля VOLARE на Неделе моды в Нью-Йорке. Мужчина называет этот момент лучшим в своей жизни: «Мое сердце билось так сильно, что почти вырвалось у меня из груди», — рассказал американец.

Валле принял участие в трех модных показах, что позволило ему избавиться от проблем с самооценкой. «Я хочу сказать своим подписчикам, что как бы ты ни выглядел и какого размера бы ни был, ты все равно можешь любить моду и делать все, что хочешь», — подчеркнул он. Мужчина мечтает сотрудничать с ведущими брендами, вроде Gucci и Louis Vuitton.

Он отметил, что, как правило, получает положительные комментарии, однако его нередко донимают тролли. Они пишут, что своими снимками Валле продвигает ожирение и нездоровый образ жизни. Тем не менее он старается не обращать внимания на подобные реплики и отмечает, что его цель — помочь людям побороть страх самовыражения.

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