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27 февраля, источник: Lenta.Ru

В сети запустили новый опасный «флешмоб Золушки»

Новом увлечением пользователей интернета стали попытки обрести фигуру диснеевской принцессы. Юзеры по всему миру планируют морить себя голодом ради тонкой талии. Особой популярностью флешмоб пользуется у девушек из Азии. По правилам челленджа, запущенного в соцсетях, участники должны похудеть в краткие сроки.

В сети набирает популярность новый флешмоб, в ходе которого пользователи обязуются обрести фигуру диснеевской принцессы. Юзеры по всему миру намерены морить себя голодом ради тонкой талии. Особой популярностью это пользуется у девушек из Азии.

По правилам челленджа, участники должны похудеть в краткие сроки. Идеалом считается фигура вымышленной героини мульфильма. Чтобы высчитать свой личный «золушкин» вес, пользователям предлагается возвести в квадрат свой рост (в метрах) и умножить его на 18. Таким образом худеющие стремятся достичь «совершенного» индекса массы тела. Согласно данным ВОЗ, значение 18 соответствует дефициту массы.

Большинство участников тут же высчитали, насколько они далеки от «идеала». «Чтобы достичь “золушкиного” веса, мне надо потерять 49 фунтов», — грустно сообщила одна из девочек-подростков в своем микроблоге. Это приблизительно 22 килограмма.

Некоторые участники приходят в ужас, высчитав свой «идеальный» вес. «Мне надо весить 38 кг, чтобы быть Золушкой. Сейчас я вешу 51. Просто убейте меня», — переживает блогерша из Японии.

При этом большинство пользователей не видят в стремлении похудеть ничего плохого. «Девочки просто хотят быть стройными», — утверждают сторонники челленджа.

Индекс массы тела рассчитывается как частное от деления значения веса за рост, возведенный в квадрат. ИМТ используют для примерной ориентировочной оценки состояния человека, так как он не учитывает возраст и пол. ВОЗ признает нормой значения в границах 18,5−25.

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