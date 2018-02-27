Защита от морозов: как в Москве следят за подачей тепла и воды в дома

Источник: РИА Новости

Как заявляли в мэрии, во время аномального снегопада и нагрянувших морозов в системе жизнеобеспечения города не допущено ни одного сбоя. Благодаря чему Москве удалось добиться таких результатов, и как в столице поддерживается бесперебойная работа мощной городской «машины» при неблагоприятной погоде, читайте в обзоре РИА Новости.

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Столичные синоптики предупредили жителей столичного региона о наступлении «арктических» морозов. В частности, ночь на вторник, 27 февраля, стала самой холодной за текущую зиму: местами по области температура воздуха опускалась до -30°C. Максимумы температуры, в частности, фиксировались в подмосковных Клину, Волоколамске и Можайске.

К зиме готовятся с лета

Кропотливая работа по подготовке масштабной городской инфраструктуры к зимнему сезону начинается в столице еще летом: проверяются все объекты энергокомплекса, проводятся испытания тепловых сетей, готовятся тепловые станции, котельные и электроподстанции, рассказали в комплексе городского хозяйства.

Такая заблаговременная работа ведется в столице не только для стабильного снабжения жителей теплом, водой и электричеством в непогоду, но и в силу колоссальных ресурсов и внушительной мощности городской системы. Так, по тепловой энергии резерв мощности столицы составляет 54%, по сетям водоснабжения и водоотведения — 54% и 45%, по поставкам газа — более 30%.

«Энергокомплекс столицы — один из самых устойчивых и надежных в мире, ему не страшны любые погодные аномалии. В течение зимнего периода ведется постоянный контроль работы всех 16 ТЭЦ и трех ГТЭС, 198 котельных, 10 тысяч тепловых пунктов, 378 газораспределительных пунктов, 160 высоковольтных питающих центров, 23 тысяч трансформаторных подстанций среднего напряжения», — отметили в комплексе.

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При этом максимальная электрическая мощность московской энергосистемы на сегодня составляет 21,5 тысячи мегаватт с резервом мощности примерно в 4 тысячи мегаватт.

Помимо снабжения светом миллионов жилых домов, административных зданий столицы и улиц немалая доля электрической мощности города выделяется и на освещение фасадов зданий и магистралей — архитектурно-художественную подсветку. В частности, только к новогодним и рождественским праздникам в столице одновременно зажглись порядка 4 тысяч световых инсталляций с 20 миллионами светодиодов. В планах мэрии Москвы на 2018 год оснащение подсветкой почти 400 городских объектов, в том числе, установка на набережной Москвы-реки по просьбам жителей фонарей и торшеров.

В общей сложности объем потребления электроэнергии для уличного освещения на сегодняшний день в столице составляет 81 мегаватт, а для архитектурно-художественной подсветки — 28,5 мегаватт. Как подчеркнули в комплексе, все светильники и кабельные линии, используемые городом для архитектурно-художественной подсветки, изготавливаются из высококачественных материалов и предназначены для использования при температуре от -40°C до +40°C.

Топливо с запасом

Ежегодно городом формируется запас резервных видов топлива, объем которых рассчитан на обеспечение автономной работы теплогенерирующих объектов в течение 15 суток. Для этой зимы в столице запас резервного топлива сформирован с превышением установленных нормативов по мазуту на 9,4%, по углю — на 6,9%, а по дизельному топливу — на 36%, пояснили в комплексе.

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В преддверии прогнозируемых 25-градусных морозов, в компании «МОЭК», отвечающей за централизованную подачу отопления и горячего водоснабжения в зоне действия ТЭЦ «Мосэнерго», на круглосуточное дежурство были переведены ответственные сотрудники, оперативно-ремонтный персонал тепловых станций и сетей, по сей день в круглосуточной готовности находятся все аварийные службы. Компанией обеспечена готовность парка техники: 17 передвижных бойлерных установок, 606 единиц аварийно-ремонтной техники, в том числе, 180 аварийно-ремонтных машин (из них 95 — с передвижными дизельными электростанциями), 75 экскаваторов и 31 автокран.

Если человек обнаружил, что батареи в его доме или квартире холодные, он может обратиться на круглосуточную «горячую линию» компании по номеру 8 (495)-539−59−59, или оставить свою заявку в клиентском разделе сайта компании.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе «МОЭК», по ГОСТу и СНИПам, температура воздуха в жилом помещении должна быть не ниже +20°C, в детских садах и яслях — не ниже +19°C, в школах — не ниже +18°C, в офисных зданиях — не ниже +20°C.

В режим круглосуточного дежурства к морозам были также переведены 134 специалиста и 45 единиц техники Управления аварийно-восстановительных работ «Мосгаза», отвечающей за газоснабжение в домах Москвы, а также свыше 90 бригад и 120 единиц спецтехники «Мосводоканала», в обязанности которой входит стабильная подача москвичам качественной питьевой воды.

Защита линий от наледи

Несвоевременное устранение наледи на линиях электропередачи может привести к серьезным авариям, отключению тысяч потребителей от света и электричества. В Москве подобные случаи и число жалоб на обледенение проводов сократилось в 10 раз с 2010 года, когда на Москву обрушился «ледяной дождь», сообщили в пресс-службе комплекса. Слой льда, образовавшийся после «ледяного дождя» 25—26 декабря 2010 года, достигал 2,5 сантиметра, только в Москве погибли или были повалены до 50 тысяч деревьев, без электроэнергии остались свыше 100 тысяч человек.

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Сейчас жалобы на обледенение проводов поступают в основном из ТиНАО, где расположено наибольшее число воздушных электрических сетей, наиболее уязвимых для капризов погоды, рассказали в комплексе. В связи с этим сегодня для электрификации ТиНАО прокладываются подземные кабельные линии с изоляцией из сшитого полиэтилена. В результате из более чем 110 километров ЛЭП, построенных в новой Москве в 2017 году, свыше 35 километров пролегают под землей. Такая изоляция проводов препятствует налипанию снега на них и обледенению, повышает устойчивость к перепадам температур, падениям на провода деревьев и значительно сокращает вероятность обрыва.

Для ликвидации возможных внештатных ситуаций или обледенения линий электропередачи в готовности находятся 659 аварийно-восстановительных бригад, оснащенных 745 единицами аварийной техники, а также 2,5 тысячи дизель-генераторных установок для автономного электроснабжения потребителей.

Ранее, 13 января, заммэра Москвы Петр Бирюков подписал Регламент проведения организационных мероприятия и условий применения самоходных резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ), применяемых в условиях массовых нарушений электроснабжения на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). В городе была создана Единая база РИСЭ Московского региона, ее суммарная мощность составляет 75 мегаватт.

Оперативное реагирование на ЧС

Инфографика Снегосплавные пункты Уборка улиц от снега является одной из наиболее важных задач коммунальных служб зимой.

Благодаря планомерному обновлению инфраструктуры за последние семь лет Москве удалось свести к минимуму количество аварийных ситуаций. Как рассказали в пресс-службе комплекса, по сравнению с 2010 годом аварийность в тепловых сетях снизилась с 389 случаев до нуля, в электрических — с 634 до нуля.

Как ранее заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, все службы городского комплекса Москвы были переведены в усиленный режим работы. В случае нештатной ситуации нарушения будут устранены за несколько часов, потребители при этом не пострадают, а электричество и тепло подадут москвичам по резервной схеме.

Сегодня основные обращения жителей, как правило, связаны с нарушением работы внутренних коммуникаций дома и с работой управляющих организаций.

Для удобства москвичей Комплексом городского хозяйства Москвы создан Единый диспетчерский центр: если потребителя не устраивает температура в квартире, он может позвонить по телефону: 8 (495) 539−53−53 .

Оператор регистрирует заявку и передает ее в работу диспетчерской, каждой заявке присваивается свой индивидуальный номер и обращение находится на контроле до момента устранения заявленной проблемы.

В комплексе особенно отмечают, что сроки реагирования оперативных служб и устранения технологических сбоев сократились в столице за последние годы на значительные 40−60%. Теперь время устранения нарушений в электрических сетях составляет менее 48 минут, в тепловых сетях — менее 136 минут, в газовых сетях — менее 47 минут, в сетях водоснабжения время устранения неполадки составляет менее 131 минуты.

Вместе с тем все последние семь лет в столице активно и планомерно занимаются реставрацией коммунальной инфраструктуры и постепенным внедрением новейших технологий, что позволит в дальнейшем усилить выносливость имеющихся мощностей столицы и предотвратить потенциальные аварийные ситуации.