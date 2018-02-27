Скончался британский режиссер, снявший три фильма о Джеймсе Бонде

Источник: AP 2018

«Британский режиссер, продюсер и сценарист Льюис Гилберт скончался в возрасте 97 лет. Гилберт снял три фильма про Бонда: “Живешь только дважды” (1967), “Шпион, который меня любил” (1977) и “Лунный гонщик” (1979)», — сообщается на сайте.

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Продюсеры Майкл Уилсон и Барбара Брокколи в своем заявлении в связи с кончиной режиссера отметили, что Гилберт «внес огромный вклад в британскую киноиндустрию, а также в серию фильмов про Бонда».