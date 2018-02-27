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27 февраля, источник: РИА Новости

Скончался британский режиссер, снявший три фильма о Джеймсе Бонде

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Британский режиссер Льюис Гилберт, снявший три фильма про Джеймса Бонда, скончался в возрасте 97 лет, сообщается в официальном сайте Бондианы.

Источник: AP 2018

«Британский режиссер, продюсер и сценарист Льюис Гилберт скончался в возрасте 97 лет. Гилберт снял три фильма про Бонда: “Живешь только дважды” (1967), “Шпион, который меня любил” (1977) и “Лунный гонщик” (1979)», — сообщается на сайте.

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Продюсеры Майкл Уилсон и Барбара Брокколи в своем заявлении в связи с кончиной режиссера отметили, что Гилберт «внес огромный вклад в британскую киноиндустрию, а также в серию фильмов про Бонда».

Льюис Гилберт родился в Лондоне 6 марта 1920 года. В детстве и отрочестве снимался в кино. В годы Второй мировой войны служил в отделе пропаганды ВВС Великобритании. После знакомства с американским актером и режиссером Уильямом Кайли сам решил стать режиссером. Помимо фильмов про Бонда также известен по комедийной мелодраме «Алфи». Лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA, а также обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля.

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