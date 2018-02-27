В Челябинской области снегопады продолжатся
В Челябинской области сохранятся снегопады и метели с порывистым ветром, на дорогах снежные заносы на ближайшие сутки. Людям, страдающим
В Челябинской области сохранятся снегопады и метели с порывистым ветром, на дорогах снежные заносы на ближайшие сутки. Людям, страдающим
Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, ночью 28 февраля в северной половине области сохраняется снег, местами сильный, в отдельных районах метели. В дневные часы снег ожидается лишь в отдельных районах.
Ветер северный,
Атмосферное давление выше нормы — 747 миллиметров ртутного столба. В течение суток оно повысится до 750 миллиметров ртутного столба.
В УпрДор «Южный Урал» поясняют, при прогнозе сильного снега выпадает количество осадков 6 и более миллиметров за 12 часов. Метель с видимостью более 500 метров при скорости ветра более 7 метров в секунду.
По данным Челябинского Гидрометцентра, за минувшие сутки в Челябинской области высота снежного покрова увеличилась на 1−10 сантиметров.
Установившийся в регионе спастический тип погоды неблагоприятен для здоровья людей, страдающих
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