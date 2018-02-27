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27 февраля, источник: Uralpress.ru

В Челябинской области снегопады продолжатся

В Челябинской области сохранятся снегопады и метели с порывистым ветром, на дорогах снежные заносы на ближайшие сутки. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, нужно внимательнее отнестись к своему самочувствию. Водителей просят соблюдать скоростной режим на дорогах.

Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, ночью 28 февраля в северной половине области сохраняется снег, местами сильный, в отдельных районах метели. В дневные часы снег ожидается лишь в отдельных районах.

Ветер северный, северо-западный 4−9 метров в секунду, отдельные порывы ночью до 12 метров в секунду, днем до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы — 747 миллиметров ртутного столба. В течение суток оно повысится до 750 миллиметров ртутного столба.

В УпрДор «Южный Урал» поясняют, при прогнозе сильного снега выпадает количество осадков 6 и более миллиметров за 12 часов. Метель с видимостью более 500 метров при скорости ветра более 7 метров в секунду.

По данным Челябинского Гидрометцентра, за минувшие сутки в Челябинской области высота снежного покрова увеличилась на 1−10 сантиметров.

Установившийся в регионе спастический тип погоды неблагоприятен для здоровья людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга. При выходе человека из теплого помещения на улицу значительно увеличивается опасность приступов бронхоспазма и стенокардии.

Из-за порывистого ветра возможно ухудшение самочувствия у людей с больными органами дыхания и с психо-эмоциональными расстройствами.

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