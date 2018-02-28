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00:24 (мск), источник: Аргументы и факты

В объятиях Морфея. 6 правил здорового сна

Почти у половины из нас (45%) нет здорового сна — такова медицинская статистика. Как справиться с этой проблемой и уберечь свой организм от различных недугов, которые влечёт за собой бессонница?

Источник: Reuters

Кому не спится?

Сложнее всех приходится тем из нас, кто вынужден работать в ночную смену. У работников транспорта, сферы обслуживания, пищевой промышленности, медработников, сотрудников МЧС, телевидения, радио, фрилансеров и веб-дизайнеров голова после такой работы буквально идёт кругом.

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Непросто восстановить естественные биоритмы и тем людям, чья работа связана с регулярной сменой часовых поясов, — бизнесменам, политикам, дипломатам, пилотам, стюардессам, спортсменам. Здесь к нарушениям сна зачастую добавляются ещё и повышенная нервозность, головные боли, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

Жителям мегаполисов уснуть пораньше непросто: круглосуточно не умолкают различные шумы, не уходит «на покой» искусственное освещение — ночной образ жизни становится чуть ли не нормой. Поэтому из года в год бессонница, или инсомния, как её называют врачи, молодеет.

Но больше других страдают люди среднего возраста, в 35−40 хочется хорошо заработать и взять от жизни всё, что возможно. Однако мало кто в этом возрасте думает о том, что самый большой подарок — здоровье и, в частности, здоровый сон.

Есть, безусловно, откровенно болезненные состояния, которые требуют вмешательства специалистов. Но чаще всего достаточно лишь самодисциплины или незначительной медицин­ской корректировки.

Помогите себе сами

О культуре сна необходимо знать с детства. Но станет ли ребёнок укладываться в 9 вечера, если родители в этот час только затевают ужин и у них, как говорится, сна ни в одном глазу? Поэтому родители собст­венным примером должны научить детей следующим правилам.

  • Подготовка ко сну. Перед сном лучше забыть о дневной суете, волнениях и переживаниях. Не зря говорят — утро вечера мудренее. Не стоит напрягать голову ни чтением, ни просмотром телепередач, ни интенсивными физическими нагрузками.
  • Пожалейте желудок. Переполненный желудок — сну не товарищ. Не стоит перед отходом ко сну пить кофе, алкоголь, курить или употреблять обладающие мочегонными свойствами продукты.
  • Релакс. Гораздо быстрее Морфей возьмёт в свои объятия тех, кто перед сном принял тёплую ванну, сделал дыхательную гимнастику, массаж или послушал тихую спокойную музыку.
  • Польза физкультуры. Физические нагрузки — отличный антистресс. Но лучше всего заниматься физкультурой или ходить на прогулки с 17 до 20 часов. Однако за 2 часа до сна занятия необходимо прекратить.
  • Комфортный сон. Таким он будет, если вы позаботитесь о том, чтобы вашим индивидуальным требованиям отвечали кровать, матрас, подушка, температура воздуха в спальне, уровень шума и освещённости (ночью сон нарушить может даже слабый свет).
  • Соблюдайте режим. Вы поможете здоровому сну, если будете ложиться и вставать в одно и то же время, причём в выходные тоже. Мечта ото­спаться в эти дни пусть лучше остаётся мечтой, потому что «отсыпание» не только не поможет, но даже может навредить организму. В дни отдыха время подъёма и отхода ко сну не должно разниться с аналогичным в рабочие дни больше чем на 2 часа. После пробуждения в постели лучше не валяться более четверти часа, а дневной сон предпочтительнее свести к минимуму. По мнению сомнологов, поддерживать режим сна чрезвычайно важно. Это при возникновении стрессовых ситуаций они считают гарантией возврата организма в исходное здоровое состояние.

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6 октября 2017© Ньюстюб
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