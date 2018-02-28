В объятиях Морфея. 6 правил здорового сна

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Кому не спится?

Сложнее всех приходится тем из нас, кто вынужден работать в ночную смену. У работников транспорта, сферы обслуживания, пищевой промышленности, медработников, сотрудников МЧС, телевидения, радио, фрилансеров и веб-дизайнеров голова после такой работы буквально идёт кругом.

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Непросто восстановить естественные биоритмы и тем людям, чья работа связана с регулярной сменой часовых поясов, — бизнесменам, политикам, дипломатам, пилотам, стюардессам, спортсменам. Здесь к нарушениям сна зачастую добавляются ещё и повышенная нервозность, головные боли, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

Жителям мегаполисов уснуть пораньше непросто: круглосуточно не умолкают различные шумы, не уходит «на покой» искусственное освещение — ночной образ жизни становится чуть ли не нормой. Поэтому из года в год бессонница, или инсомния, как её называют врачи, молодеет.

Но больше других страдают люди среднего возраста, в 35−40 хочется хорошо заработать и взять от жизни всё, что возможно. Однако мало кто в этом возрасте думает о том, что самый большой подарок — здоровье и, в частности, здоровый сон.

Есть, безусловно, откровенно болезненные состояния, которые требуют вмешательства специалистов. Но чаще всего достаточно лишь самодисциплины или незначительной медицин­ской корректировки.

Помогите себе сами

О культуре сна необходимо знать с детства. Но станет ли ребёнок укладываться в 9 вечера, если родители в этот час только затевают ужин и у них, как говорится, сна ни в одном глазу? Поэтому родители собст­венным примером должны научить детей следующим правилам.