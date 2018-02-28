Пицца, карри и сало. Необычные блюда в армейских сухпайках

Источник: РИА "Новости"

В 2019 году сухой паек солдат в США будет дополнен пиццей. Причем носить с собой ее можно будет целых три года, именно столько составляет срок годности. Американские военнослужащие еще в 80-х годах прошлого века начали просить включить это блюдо в сухпаек, и наконец ученые и производители изобрели способ сохранять пиццу свежей в течение длительного времени.

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АиФ.ru рассказывает, какие еще интересные блюда входят в сухой паек военнослужащих разных стран.

Италия. Сухой паек итальянских военных содержит порцию крепкого ликера кордиал, а также пасту с мясным соусом и, конечно, равиоли в соусе. Соусы могут быть разными — томатными, мясными, грибными.

Россия. У нас предсказуемо среди горячих блюд каша с мясом, а вот на закуску — консервированное сало.

Англия. Британская армия доказывает, что она самая интернациональная в мире и включает в меню сухпайка паэлью, цыпленка тика масала, свинину с бобами в томатном соусе. Для вегетарианцев есть паста с овощами.

Франция. Французы не могут без изысканных блюд, даже если эти блюда в консервных банках. Поэтому в сухпайке французский солдат найдет: паштет из оленины, шоколадный мусс, креольскую свинину.

Канада. Канадские военные получают много белка с сухим пайком: протеиновые коктейли, ореховая паста, мясной рулет с винным соусом, стейк с горчичным соусом, швейцарский стейк с испанским соусом…

Израиль. Фрикадельки и тунец — в меню для всеядных военных, а для вегетарианцев поинтереснее: листья винограда, фаршированные рисом, кукуруза, оливки.

Швейцария. Тут предаются любви индийской кухне: на горячее — карри из цыпленка.

Австралия. Тут очень много сладкого. Например, трубочки со сгущенкой и печенье с джемом.

Новая Зеландия. Хорошо служить в новозеландской армии — в поход сопровождают цыпленок в сливочном соусе с картофелем, карри из ягненка по-тайски и шоколадное молоко.

Сингапур. Европейцам такой рацион покажется необычным, но для азиатов — совершенно банальный: сычуанская куриная лапша и соевое молоко с красной фасолью. Сингапурцы удивляют своим скудным походным рационом. Никаких тебе крекеров и пакетиков с чаем.

Япония. Тут тоже не отличаются богатым рационом: рис вареный, рис жареный, макрель. Это все.