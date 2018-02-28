Что изменится в жизни россиян с 1 марта

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Портал iz.ru cоставил традиционную подборку главных изменений, которых стоит ждать в марте 2018-го: для дачников, пенсионеров, водителей и всех остальных.

Амнистия капиталов

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С 1 марта 2018 года по 1 февраля 2019-го начнет действовать «вторая волна» амнистии капиталов. В это время россияне, которые ранее не заявляли об имеющихся у них за рубежом счетах и имуществе, смогут их официально задекларировать на территории РФ. При этом им не будет грозить административная, налоговая и — в некоторых случаях — уголовная ответственность за сокрытие этой информации.

Распространяется амнистия только на физических лиц, в том числе и на тех, кто принимал участие в первой амнистии капиталов. Подать декларацию можно будет уже с 1 марта 2018 года. Главное условие — счета и имущество за рубежом должны были быть зарегистрированы раньше этой даты.

Впервые в России амнистия капиталов проводилась в 2015—2016 годах. Тогда ею воспользовались, по словам авторов законопроекта, около 7 тыс. человек. В декабре 2017-го провести второй этап предложил Владимир Путин. Окончательно решение было принято 19 февраля 2018-го. Документы, касающиеся амнистии капиталов, можно посмотреть на официальном портале правовой информации.

Продление «дачной амнистии» и консультации Росреестра

В марте ожидалось окончание еще одной амнистии, «дачной», в рамках которой собственники могли воспользоваться упрощенной формой, для того чтобы зарегистрировать индивидуальные жилые строения (ИЖС) на загородных участках и саму землю.

Фактически «дачная амнистия» была придумана для того, чтобы облегчить процедуру «узаконивания» участков и домов, полученных в бессрочную собственность вскоре после перестройки. То есть касалась большинства счастливых обладателей заветных шести соток. В частности, получить свидетельство на землю можно было, минуя процедуру оформления кадастрового паспорта, а на жилое строение — без обязательного разрешения на его ввод в эксплуатацию.

Такой порядок начал действовать еще с 2006 года, в 2010-м срок амнистии был продлен до марта 2018-го. И собственники, и сотрудники кадастрового ведомства до последнего готовились к тому, что с весны 2018-го вступит в силу усложненная процедура, но в конце февраля Госдума решила в очередной раз «дачную амнистию» продлить. Теперь она будет действовать до марта 2020-го. Однако затягивать с получением свидетельств всё равно не стоит — тем более что желающих воспользоваться послаблениями, скорее всего, будет много.

Кстати, все, у кого в целом накопились вопросы, связанные со сделками с недвижимостью, 1 марта смогут попробовать получить на них ответы у специалистов Росреестра. «Единый день консультаций», который состоится во всех регионах России, ведомство проведет совместно с Федеральной кадастровой палатой. Узнать, в том числе, можно будет о том, как регистрировать недвижимость, а также о том, какие услуги Росреестра можно получить в электронном виде, не выходя из дома.

Светоотражающие жилеты

С 18 марта начнет действовать новое требование ПДД. Теперь водители, попавшие в ДТП или просто остановившиеся вне населенных пунктов, ночью в обязательном порядке должны будут надевать специальные светоотражающие жилеты или накидки, прежде чем покинуть машину. Правило также распространяется на дневное время, в случае если видимость ограниченна.

Соответствующее постановление было принято еще в конце 2017 года. Причиной стала печальная статистика, по которой водителей, в темное время суток выходивших из машины после ДТП, нередко сбивали другие автомобилисты. При этом просто светоотражающих нашивок будет недостаточно — жилет или накидка должны соответствовать требованиям ГОСТа. Нарушителям может грозить административное предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

«Активное долголетие» для москвичей

В столице с 1 марта начнет работу масштабный проект, который должен помочь пожилым людям вести здоровый образ жизни. Подготовка велась с начала года. Планируется, что для людей старшего возраста в разных районах города заработают дополнительные спортивные и творческие секции. Мэр Москвы Сергей Собянин уже заявил, что у проекта практически нет аналогов ни в России, ни в мире.

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В столичной мэрии говорят, что принять участие в проекте «Активное долголетие» уже захотели около 500 тыс. человек, а особой популярностью пока пользуются занятия пением, танцами и скандинавская ходьба. Всего программа будет делиться на три направления: физподготовка, творчество и обучение. При этом в мэрии обещают учесть и более экзотические интересы.

— Те, кто захочет йогу и ушу, а такие люди есть, там, где будут потребности и возможности, мы даем центрам социального обслуживания открывать и такие занятия, — цитирует Интерфакс слова главы департамента труда и социальной защиты Москвы Владимира Петросяна.