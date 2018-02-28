Во Владивостоке к вечеру погода вновь начнет портиться
В крае переменная облачность, вечером в западной половине местами небольшой снег.
В крае переменная облачность, вечером в западной половине местами небольшой снег.
Сегодня, 28 февраля, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления, вечером фронтальные разделы. В крае переменная облачность, вечером в западной половине местами небольшой снег. Ветер восточный,
Во Владивостоке переменная облачность, вечером возможен небольшой снег с вероятностью 40%. Ветер южный,
В Уссурийске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный слабый, во второй половине дня
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный слабый, со второй половины дня
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