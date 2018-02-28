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03:20 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке к вечеру погода вновь начнет портиться

В крае переменная облачность, вечером в западной половине местами небольшой снег.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 49% 768 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: VLADNEWS

Сегодня, 28 февраля, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления, вечером фронтальные разделы. В крае переменная облачность, вечером в западной половине местами небольшой снег. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +2…-10 °C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке переменная облачность, вечером возможен небольшой снег с вероятностью 40%. Ветер южный, юго-восточный умеренный, вечером сильный. Температура воздуха −1…−3 °C, в утренние часы −10…−12 °C.

В Уссурийске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный слабый, во второй половине дня юго-восточный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха в утренние часы −20…−22 °C, днем 0…-2 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный слабый, со второй половины дня юго-восточный умеренный. Температура воздуха 1…-1 °C, в утренние часы −10…−12 °C.

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