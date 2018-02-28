Жители Хабаровского края написали «ЕГЭ для родителей» за 40 минут

Всероссийская акция «ЕГЭ для родителей» прошла во всех регионах России. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», взрослые смогли поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру Единого государственного экзамена от начала и до конца. Они увидели, как проходит регистрация и рассадка учеников, как специалисты печатают задания и сканируют ответы.

«Акция проходит в регионе уже третий год. Перед началом экзаменационной кампании мы специально рассказываем родителям выпускников о том, как их дети сдают ЕГЭ и какие процедуры при этом они проходят. Самое главное, мы стараемся донести до них, что сдавать экзамены совсем не страшно, а задача учителей и близких — морально подготовить своих детей», — рассказал заместитель министра образования и науки края Виктор Москвин.

Как сообщили в пресс-службе регионального минобрнауки, участники акции прошли все этапы ЕГЭ — от инструктажа о правилах поведения и досмотра при помощи металлоискателя до получения полного комплекса экзаменационных бланков. Взрослым предложили семь реальных заданий из тестов госэкзамена 2017 года, на выполнение дали 40 минут. Все участники успешно справились с ними.