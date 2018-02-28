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03:25 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Армейцы пролетели мимо полуфинала Кубка России

В четвертьфинале хабаровчане проиграли «Шиннику» в серии пенальти.

Впервые за всю историю у футболистов «СКА-Хабаровск» был реальный шанс выйти в полуфинал Кубка страны. Увы, этой возможностью армейцы не воспользовались, уступив на своём поле в четвертьфинале розыгрыша в серии послематчевых пенальти клубу ФНЛ ярославскому «Шиннику» — 1:4. Основное и дополнительное время победителя не выявило — 0:0, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Как ни старались хозяева, в составе которых вышли сразу пять новых футболистов, забить по ходу матча им так и не удалось. К тому же «Шинник» временами «огрызался».

Самый реальный шанс вырвать победу упустил на последних минутах дополнительного времени Виталий Федотов. Он пробил с убойной позиции, но защитник и вратарь ярославцев самоотверженно бросились под мяч и сумели отвести угрозу.

В серии пенальти «Шинник» хладнокровно реализовал четыре попытки. У хабаровчан сумел отличиться лишь экс-полузащитник «Спартака-2» Артём Самсонов.

— Конечно, мы рассчитывали на большее, но пенальти есть пенальти — сколько их ни тренируй, все равно элемент удачи будет присутствовать, — сказал Ринат Билялетдинов, проводивший первый официальный матч в качестве главного тренера «СКА-Хабаровск». — Обе команды могли не доводить дело до пенальти и забить. Будем на занятиях разбирать моменты, как возле чужих, так и возле наших ворот. В отсутствии самоотдачи сегодня не могу обвинить никого. У нас выбыли два игрока стартового состава — это Димидко и Баляйкин. У них обострились старые травмы, и врачи попросили дать им несколько дней отдыха. Маркович тоже еще не успел восстановиться после небольшой травмы, полученной после столкновения с партнером на сборах. Ждем еще одного нападающего и с Секульски мы связываем большие надежды. Думаю, в костяк команды может добавиться еще и Макаров. А так, состав близок к оптимальному.

В итоге «Шинник» вышел в полуфинал. Армейцам же остаётся готовиться к оставшимся десяти матчам весенней части сезона. Ближайший из них состоится в Хабаровске уже 4 марта: наши футболисты в этот день сыграют с ФК «Тосно» из одноименного города Ленинградской области. Начало встречи в 18.00.

«СКА-ХАБАРОВСК» — «ШИННИК» — 0:0 (1:4, по пенальти)
27 февраля. Хабаровск. Стадион имени Ленина. 2504 зрителя
Серия пенальти:
Безлихотнов (0:1)
Самсонов (1:1)
Низамутдинов (1:2)
Калинский (1:2, штанга)
Шайморданов (1:3)
Маркович (1:3, мимо ворот)
Камилов (1:4).

«СКА-Хабаровск»: Криворучко — Багаев, Тубич, Карпов, Гришко (Наваловский, 30), Карасев, Самсонов, Калинский, Савичев (Федотов, 77), Кабутов, Никифоров (Маркович, 98)
«Шинник»: Яшин — Магадиев, Земсков (Безлихотнов, 64), Низамутдинов, Нарылков (Лях, 112), Шайморданов, Самойлов (Крамаренко. 80), Щадин, Камилов, Ятченко, Жестоков.
Предупреждения: Кабутов, 3 — Низамутдинов, 49, Нарылков, 53, Безлихотнов, 113
Судья: Евгений Турбин (Дмитров).

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