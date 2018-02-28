Армейцы пролетели мимо полуфинала Кубка России

Впервые за всю историю у футболистов «СКА-Хабаровск» был реальный шанс выйти в полуфинал Кубка страны. Увы, этой возможностью армейцы не воспользовались, уступив на своём поле в четвертьфинале розыгрыша в серии послематчевых пенальти клубу ФНЛ ярославскому «Шиннику» — 1:4. Основное и дополнительное время победителя не выявило — 0:0, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Как ни старались хозяева, в составе которых вышли сразу пять новых футболистов, забить по ходу матча им так и не удалось. К тому же «Шинник» временами «огрызался».



Самый реальный шанс вырвать победу упустил на последних минутах дополнительного времени Виталий Федотов. Он пробил с убойной позиции, но защитник и вратарь ярославцев самоотверженно бросились под мяч и сумели отвести угрозу.



В серии пенальти «Шинник» хладнокровно реализовал четыре попытки. У хабаровчан сумел отличиться лишь экс-полузащитник «Спартака-2» Артём Самсонов.



— Конечно, мы рассчитывали на большее, но пенальти есть пенальти — сколько их ни тренируй, все равно элемент удачи будет присутствовать, — сказал Ринат Билялетдинов, проводивший первый официальный матч в качестве главного тренера «СКА-Хабаровск». — Обе команды могли не доводить дело до пенальти и забить. Будем на занятиях разбирать моменты, как возле чужих, так и возле наших ворот. В отсутствии самоотдачи сегодня не могу обвинить никого. У нас выбыли два игрока стартового состава — это Димидко и Баляйкин. У них обострились старые травмы, и врачи попросили дать им несколько дней отдыха. Маркович тоже еще не успел восстановиться после небольшой травмы, полученной после столкновения с партнером на сборах. Ждем еще одного нападающего и с Секульски мы связываем большие надежды. Думаю, в костяк команды может добавиться еще и Макаров. А так, состав близок к оптимальному.