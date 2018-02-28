«Союз МС-06» с тремя космонавтами отстыковался от МКС

В 04.39 двигатели «Союза» включатся на торможение, а в 5.09 войдет в атмосферу Земли. Перегрузку около 4G экипаж испытает в 05.11, а в 05.17 будет дана команда на открытие основного парашюта. Ожидается, что спускаемая капсула «Союза МС-06» приземлится в казахстанской степи в 05.31 мск.