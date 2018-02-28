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02:33 (мск), источник: РИА Новости

«Союз МС-06» с тремя космонавтами отстыковался от МКС

КОРОЛЁВ (Московская область), 28 фев — РИА Новости. Корабль «Союз МС-06» с тремя космонавтами отстыковался от Международной космической станции и начал возвращение на Землю, сообщили журналистам в ночь на среду в подмосковном Центре управления полетами.

«Есть выполнение режима расстыковки», — сказал комментатор пуска.

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В 04.39 двигатели «Союза» включатся на торможение, а в 5.09 войдет в атмосферу Земли. Перегрузку около 4G экипаж испытает в 05.11, а в 05.17 будет дана команда на открытие основного парашюта. Ожидается, что спускаемая капсула «Союза МС-06» приземлится в казахстанской степи в 05.31 мск.

На Землю вернутся российский космонавт Александр Мисуркин и американские астронавты Марк Ванде Хай и Джо Акаба. Экипаж провел на станции 168 суток. На МКС ждать следующего экипажа (55/56) остались россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи.

Мисуркин и Шкаплеров поставили 3 февраля новый рекорд по продолжительности работы в открытом космосе среди российских космонавтов. Всего они проработали 8 часов 13 минут — на 6 минут дольше предыдущих рекордсменов Сергея Рязанского и Олега Котова.

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