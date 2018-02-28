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03:12 (мск), источник: ДЕЙТА

Бояться ли огня жителям пригорода Владивостока? Отвечает МЧС

Лесопожарная обстановка на контроле, пал не угрожает населенным пунктам Приморья, сообщили DEITA. RU в МЧС Приморья.

Источник: ДЕЙТА

За прошедшие сутки в крае зарегистрировано 37 тепловых аномалий в 5-ти муниципальных образованиях, для ликвидации которых привлекались подразделения государственной противопожарной службы.

В 12-ти случаях подтверждён пал сухой растительности, который был своевременно и оперативно ликвидирован.

Специалистами Госпожнадзора продолжаются профилактические мероприятия на территории края.

Напомним, на днях на дороге, ведущей к участкам резидентов ТОР «Надеждинская полыхал огонь и добрался до линий электропередач. Люди были перепуганы пламенем и обратились за помощью в МЧС.

Михаил Грач.

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