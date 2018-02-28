Бояться ли огня жителям пригорода Владивостока? Отвечает МЧС

За прошедшие сутки в крае зарегистрировано 37 тепловых аномалий в 5-ти муниципальных образованиях, для ликвидации которых привлекались подразделения государственной противопожарной службы.

В 12-ти случаях подтверждён пал сухой растительности, который был своевременно и оперативно ликвидирован.

Напомним, на днях на дороге, ведущей к участкам резидентов ТОР «Надеждинская полыхал огонь и добрался до линий электропередач. Люди были перепуганы пламенем и обратились за помощью в МЧС.