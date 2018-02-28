Бояться ли огня жителям пригорода Владивостока? Отвечает МЧС
Лесопожарная обстановка на контроле, пал не угрожает населенным пунктам Приморья, сообщили DEITA. RU в МЧС Приморья.
Лесопожарная обстановка на контроле, пал не угрожает населенным пунктам Приморья, сообщили DEITA. RU в МЧС Приморья.
За прошедшие сутки в крае зарегистрировано 37 тепловых аномалий в 5-ти муниципальных образованиях, для ликвидации которых привлекались подразделения государственной противопожарной службы.
В 12-ти случаях подтверждён пал сухой растительности, который был своевременно и оперативно ликвидирован.
Специалистами Госпожнадзора продолжаются профилактические мероприятия на территории края.
Напомним, на днях на дороге, ведущей к участкам резидентов ТОР «Надеждинская полыхал огонь и добрался до линий электропередач. Люди были перепуганы пламенем и обратились за помощью в МЧС.
Михаил Грач.
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