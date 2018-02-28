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03:46 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский фильм стал участником российского кинофестиваля «Человек труда»

Фильм «Тропой амурского тигра» попал в шорт-лист третьего российского фестиваля кино «Человек труда» в номинации «Неигровые фильмы». Лента Ольги Апполоновой посоревнуется с 52 участниками за «Золотую Рукавицу» в Екатеринбурге. Итоги подведут на торжественной церемонии 6 марта.

В номинации «Неигровые фильмы» участвуют ещё 18 картин, среди них «Тропа амурского тигра» — единственный представитель Дальнего Востока. На фестивале покажут работы из Москвы, Владивостока, Краснодара, а также из США, Казахстана и Индии. Он пройдёт с 3 по 6 марта на Свердловской киностудии в Екатеринбурге.

Действие хабаровского фильма происходит в лесоохотничьем хозяйстве «Дурминское» — там постоянно живут амурские тигры. Его директор Александр Баталов живёт рядом с хищниками и рассказывает о них. В картине показана жизнь тигра в его естественной среде обитания. Ранее фильм выиграл гран-при на втором международном кинофестивале «Альтернативная Территория Кино».

По словам организаторов «Человека труда», это событие помогает молодёжи познакомиться с профессиями будущего, рабочим людям — почувствовать значимость своего дела. Всего на нём представлены четыре номинации — игровые и неигровые фильмы, телепрограммы и интернет-проекты.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году на Дальневосточном фестивале «Точка возврата» эксперты назвали хабаровскую киноиндустрию перспективной. Так осенью в Самаре за картину «Миссия дружбы» Альберт Самойлов получил одну из высших наград Всероссийского конкурса документальных фильмов «Соль земли» — приз «За утверждение Российской государственности».

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