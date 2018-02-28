Хабаровский фильм стал участником российского кинофестиваля «Человек труда»
Фильм «Тропой амурского тигра» попал в
Фильм «Тропой амурского тигра» попал в
В номинации «Неигровые фильмы» участвуют ещё 18 картин, среди них «Тропа амурского тигра» — единственный представитель Дальнего Востока. На фестивале покажут работы из Москвы, Владивостока, Краснодара, а также из США, Казахстана и Индии. Он пройдёт с 3 по 6 марта на Свердловской киностудии в Екатеринбурге.
Действие хабаровского фильма происходит в лесоохотничьем хозяйстве «Дурминское» — там постоянно живут амурские тигры. Его директор Александр Баталов живёт рядом с хищниками и рассказывает о них. В картине показана жизнь тигра в его естественной среде обитания. Ранее фильм выиграл
Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году на Дальневосточном фестивале «Точка возврата» эксперты назвали хабаровскую киноиндустрию перспективной. Так осенью в Самаре за картину «Миссия дружбы» Альберт Самойлов получил одну из высших наград Всероссийского конкурса документальных фильмов «Соль земли» — приз «За утверждение Российской государственности».
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