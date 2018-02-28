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03:50 (мск), источник: VLADNEWS

Мэр Владивостока решает проблему пробок в городе

В мае 2018 года в краевой столице вдоль берега будет запущена дорога-дублер.

Источник: VLADNEWS

Глава Владивостока Виталий Веркеенко прокомментировал утреннюю пробку, сковавшую движение в районе Молодежной, сообщает РИА VladNews.

По сообщению мэра, причиной большой пробки в сторону центра стал неисправный грузовой автомобиль Hino, который встал в районе остановки «Молодежная».

«Без закачки воздуха в систему с места этот грузовик было не сдвинуть. ГИБДД и помощь водителей на дороге (и пара звонков) смогли оперативно освободить проезжую часть. В пути на помощь также был тяжелый грузовик от муниципального предприятия. Решили — ГИБДД держит оперативную связь с муниципальным предприятием “СГТ”, будем оперативно и совместно помогать убирать технику с дороги. Ведь ущерб экономический и экологический городу — на десятки миллионов из-за каждой пробки (не говоря уже о нервах», — написал Виталий Веркеенко в социальной сети.

В пресс-службе ГИБДД Владивостока сообщили, что движение на участке уже нормализовалось.

Мэр Владивостока также напомнил водителям, что при мелких авариях необходимо пользоваться Европротоколом и оперативно убирать машины с проезжей части.

В комментариях к посту Виталий Веркеенко сообщил, что в мае 2018 года во Владивостоке после небольшой реконструкции и восстановления моста у ДОСААФ вдоль берега будет запущена дорога-дублер.

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