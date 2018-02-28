Мэр Владивостока решает проблему пробок в городе

«Без закачки воздуха в систему с места этот грузовик было не сдвинуть. ГИБДД и помощь водителей на дороге (и пара звонков) смогли оперативно освободить проезжую часть. В пути на помощь также был тяжелый грузовик от муниципального предприятия. Решили — ГИБДД держит оперативную связь с муниципальным предприятием “СГТ”, будем оперативно и совместно помогать убирать технику с дороги. Ведь ущерб экономический и экологический городу — на десятки миллионов из-за каждой пробки (не говоря уже о нервах», — написал Виталий Веркеенко в социальной сети.