Мэр Владивостока решает проблему пробок в городе
В мае 2018 года в краевой столице вдоль берега будет запущена
В мае 2018 года в краевой столице вдоль берега будет запущена
Глава Владивостока Виталий Веркеенко прокомментировал утреннюю пробку, сковавшую движение в районе Молодежной, сообщает РИА VladNews.
По сообщению мэра, причиной большой пробки в сторону центра стал неисправный грузовой автомобиль Hino, который встал в районе остановки «Молодежная».
«Без закачки воздуха в систему с места этот грузовик было не сдвинуть. ГИБДД и помощь водителей на дороге (и пара звонков) смогли оперативно освободить проезжую часть. В пути на помощь также был тяжелый грузовик от муниципального предприятия. Решили — ГИБДД держит оперативную связь с муниципальным предприятием “СГТ”, будем оперативно и совместно помогать убирать технику с дороги. Ведь ущерб экономический и экологический городу — на десятки миллионов
Мэр Владивостока также напомнил водителям, что при мелких авариях необходимо пользоваться Европротоколом и оперативно убирать машины с проезжей части.
В комментариях к посту Виталий Веркеенко сообщил, что в мае 2018 года во Владивостоке после небольшой реконструкции и восстановления моста у ДОСААФ вдоль берега будет запущена
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