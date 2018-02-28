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03:52 (мск), источник: Восток Медиа

На лекарства для диабетиков в Хабаровском крае добавили 115 миллионов

В августе прошлого года прокуратура края выявила, что страдающие диабетом люди не получают лечение. Министру здравоохранения региона поручили решить вопрос. В результате необходимые лекарства нашлись. Дополнительно для инвалидов из краевого бюджета власти выделили 115 миллионов рублей.

Источник: Reuters

Прокуратура подробно изучила обращения граждан в региональный Минздрав. При проверке оказалось, что взрослые и дети, страдающие сахарным диабетом, получали не все необходимые медикаменты. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так у двух детей из Хабаровского края не было тест-полосок для определения содержания глюкозы в крови. Жительница Нанайского района не получала сахароснижающие таблетки «Метформин», а хабаровчанин — инсулин. В Солнечном районе женщину не обеспечили сахароснижающим препаратом «Гальвус».

По закону граждане из числа инвалидов и детей-инвалидов могут получать по рецептам необходимые лекарственные препараты бесплатно.

Прокурор края внёс представление региональному министру здравоохранения. После чего нуждающиеся получили все необходимые лекарства. Дополнительно власти выделили 115 миллионов рублей рублей для обеспечения больных необходимыми медикаментами.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», по результатам диспансеризации в прошлом году около 20% хабаровчан болеют сахарным диабетом.

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