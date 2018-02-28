Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь объявила о временном уходе из кино
Прождавшая три часа «скорую» жительница Твери умерла в больнице
Что обязательно надо и что не стоит рассказывать детям про секс
Что можно купить в Барселоне по цене московской «двушки»
Маликов, Пресняков и Арзамасова на премии «Леди Mail.Ru» (фото)
Секс-тренеров из России арестовала тайская полиция За тренинг в Таиланде организаторам придется заплатить штрафы
Экономист посоветовал хранить наличные и готовиться к худшему
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Россия ликвидирует спутники термоядерной ракетой – СМИ
СМИ о том, как у Загитовой потребовали сдать пробу
Маликов, Пресняков и Арзамасова на премии «Леди Mail.Ru» (фото)
Муж Пелагеи отпраздновал без нее свой день рождения
Названы лекарства, которые приводят к инсульту и инфаркту
Неприятный запах изо рта: что делать
В Москве обокрали квартиру безработной на 16 млн рублей
Мусульман возмутила мечеть в форме кипы
Фоторепортажи
32Ситуация на месте крушения Ан-148
12«Придорожная Америка»
15:54 (мск), источник: Популярная механика

Новый патент Apple: OLED-дисплей в качестве клавиатуры для MacBook

Что, если бы клавиатура представляла собой одну большую панель Touch Bar?

Источник: Популярная механика

Недавно Apple изменила дизайн компьютеров MacBook Pro, разместив в верхней части клавиатуры небольшую сенсорную OLED-панель Touch Bar. Однако теперь компания, возможно, планирует развить задумку: в новом патенте Apple речь идет об OLED-дисплее, заменяющем всю клавиатуру, передает The Verge.

Патент, впервые замеченный порталом Patently Apple, сообщает о двух возможных версиях устройства. Первая, скорее, представляет собой MacBook, в котором два экрана являются частью единого устройства и соединяются посредством шарнирного механизма. Другая же версия представляет такую сенсорную клавиатуру в качестве аксессуара.

Патентная заявка была оформлена еще в 2015 году, а одобрена только на днях. Разумеется, пока речь идет лишь о патенте и неизвестно, выпустит ли Apple когда-либо подобное устройство.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Японцы показали разгон до 100 км/ч за 1,92 секунды
ГМО признали полезными для людей и сельского хозяйства
МОК восстановил членство Олимпийского комитета России
Ученые восстановили реальный облик Иисуса
СМИ нашли у Порошенко новый бизнес в России
16 миллионов и квартира. Сколько стоят медали Пхенчхана
«Зверь с Востока» убивает европейцев: в ЕС аномальные морозы
ЦИК: 1,3 млн человек решили проголосовать по месту пребывания
Лавров обвинил США в подготовке Европы к ядерному удару по РФ
Спорт
Глупые фантазии ВАДА. Соревнованиям в России ничто не угрожает Новые запреты Всемирного антидопингового агентства не касаются России
Авто
На Красную площадь привезли 140 новых BMW (фото) Автомобили предназначены для российских медалистов Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане
Hi-Tech
Билл Гейтс обвинил криптовалюты в человеческих смертях Несмотря на все преимущества, криптовалюты являются причиной гибели людей
Кино
Громкая премьера: Ходченкова и Лядова представили «Довлатова» Картину Алексея Германа-мл., отмеченную «Серебряным медведем» Берлинале, презентовали в Москве
Недвижимость
В Петербурге построят кольцевую линию метро за 300 млрд рублей
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Леди
Отечественные звезды, которые шокировали своей внешностью в этом году Фанаты этих звезд не поняли, что произошло с их любимицами в этом году: то ли это результат пластической операции, то ли неудачный поход в салон красоты.
Дети
Звезды, чью беременность ждет весь мир Эти женщины красивы, успешны, востребованы в профессии. Но для полного счастья – по мнению большинства поклонников – им не хватает только одного: родить ребенка. Поэтому каждый их наряд свободного покроя и любые изменения в фигуре в принципе воспринимаются не иначе как признаки беременности.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь