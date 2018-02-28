Новый патент Apple: OLED-дисплей в качестве клавиатуры для MacBook
Что, если бы клавиатура представляла собой одну большую панель Touch Bar?
Что, если бы клавиатура представляла собой одну большую панель Touch Bar?
Недавно Apple изменила дизайн компьютеров MacBook Pro, разместив в верхней части клавиатуры небольшую сенсорную
Патент, впервые замеченный порталом Patently Apple, сообщает о двух возможных версиях устройства. Первая, скорее, представляет собой MacBook, в котором два экрана являются частью единого устройства и соединяются посредством шарнирного механизма. Другая же версия представляет такую сенсорную клавиатуру в качестве аксессуара.
Патентная заявка была оформлена еще в 2015 году, а одобрена только на днях. Разумеется, пока речь идет лишь о патенте и неизвестно, выпустит ли Apple
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