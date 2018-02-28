Новый патент Apple: OLED-дисплей в качестве клавиатуры для MacBook

Источник: Популярная механика

Недавно Apple изменила дизайн компьютеров MacBook Pro, разместив в верхней части клавиатуры небольшую сенсорную OLED-панель Touch Bar. Однако теперь компания, возможно, планирует развить задумку: в новом патенте Apple речь идет об OLED-дисплее, заменяющем всю клавиатуру, передает The Verge.

Патент, впервые замеченный порталом Patently Apple, сообщает о двух возможных версиях устройства. Первая, скорее, представляет собой MacBook, в котором два экрана являются частью единого устройства и соединяются посредством шарнирного механизма. Другая же версия представляет такую сенсорную клавиатуру в качестве аксессуара.