В Татарстане появится «умное» маршрутное такси
По дорогам Татарстана начнет ездить «умное» маршрутное такси. Оно появится на базе микроавтобуса Ford Transit, который производят на заводе в Елабуге. Компания уже завершает разработку системы такого такси.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.