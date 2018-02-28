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16:38 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татарстане появится «умное» маршрутное такси

По дорогам Татарстана начнет ездить «умное» маршрутное такси. Оно появится на базе микроавтобуса Ford Transit, который производят на заводе в Елабуге. Компания уже завершает разработку системы такого такси.

Источник: Комсомольская правда

— «Умное» такси на базе микроавтобуса будет с мобильным приложением, которое обеспечит возможность бронирования места, отслеживания перемещения, прогноз прибытия на остановку. Мы запустим эту систему в этом году в Елабуге и Набережных Челнах, — рассказал вице-президент по информационным технологиям автопроизводителя Илья Стрыгин.

Сервис будут предлагать корпоративным заказчикам.

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