В Татарстане появится «умное» маршрутное такси

— «Умное» такси на базе микроавтобуса будет с мобильным приложением, которое обеспечит возможность бронирования места, отслеживания перемещения, прогноз прибытия на остановку. Мы запустим эту систему в этом году в Елабуге и Набережных Челнах, — рассказал вице-президент по информационным технологиям автопроизводителя Илья Стрыгин.