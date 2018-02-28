Застывшие пузыри во льду Байкала снимают с коптеров иркутские и московские ученые
Иркутские и московские ученые отправились на Байкал — на охоту за белыми пузырями — газогидратами. Топливо будущего теперь находят с помощью новых технологий.
Иркутские и московские ученые отправились на Байкал — на охоту за белыми пузырями — газогидратами. Топливо будущего теперь находят с помощью новых технологий.
Бурлит и не застывает даже в самые трескучие морозы. Этот круг диаметром не меньше 30 метров — результат выхода газа метана со дна Байкала. Поток такой сильный, что его хорошо видно
с высоты птичьего полета:
— Вот вид с камеры, а это с тепловизора.
Коптеры облетают Байкал, попутно снимая всё, что видят на хрустальной поверхности. Синхронно съёмка идет из космоса, с международной орбитальной станции. Вот такие вмерзшие в лёд пузыри — это тоже метан, который поднялся с глубины. Если долго всматриваться в прозрачную толщу, можно увидеть и сам процесс:
— Вот идёт большой пузырь и сразу же кристаллизуется в белую точку.
Рой белых пузырей там, где на дне есть газогидраты. Каждое лето ученые Лимнологического института ищут их залежи на кораблях. Теперь за разведку взялись летательные аппараты.
В прозрачной толще льда застывшие пузыри хорошо видно. Но размах этого уникального природного явления на Байкале лучше всего разглядывать с высоты.
В необычном проекте участвуют московские ученые из института географии. Их цель — разработать методику распознавания пузырей с метаном, который выходит из газогидратов. Ведь с воздуха их легко спутать с обычным снегом.
— Фактически мы ведем съёмку с разных высотных эшелонов через каждые 50 метров. И смотрим. Смотрим, насколько распознаются с разной высоты небольшие пузыри, группы пузырей, — говорит заведующий лабораторией картографии института географии РАН Андрей Медведев.
Разные и летательные аппараты. Некоторые из них оборудованы тепловизором. Дроны давно уже используют в научных целях, говорит
— Здесь довольно благоприятные условия. Открытой воды нет, что хорошо. Больших участков, где температура, влажность и другие помехи для полетов, — говорит
Этот ролик в соцсетях набрал тысячи просмотров. Столб огня — прямо на льду. Это горит тот самый метан из пузырьков. Выход газа на Байкале — непрерывный процесс, ведь на дне — около десятка километров осадков. Но сколько его выделяется, неизвестно.
— Мы запустили коптер и увидели, что у нас есть один факел, который мы всегда видели. А оказывается, у нас их три в одной точке. У нас три группы пузырей рядом расположены. А когда мы ходим с корабля, нам кажется, что мы все время в одной точке, — говорит заведующий лабораторией геологии Байкала Лимнологического института СО РАН Олег Хлыстов.
Летательные аппараты могут помочь в разведке газогидратов не только на Байкале, говорят участники проекта. Отработанные здесь методики пригодятся и на арктических шельфах.
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