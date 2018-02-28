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15:49 (мск), источник: Sputnik.by

Белорусские военные сбросили с самолета с парашютом грузовик ГАЗ-66

МИНСК, 28 фев — Sputnik. Десантирование грузовика ГАЗ-66 с дополнительным грузом осуществили силы спецопераций Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в среду в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.

Источник: Sputnik.by

ГАЗ-66 с грузом десантировали с высоты 600 метров на парашютной платформе с многокупольной парашютной системой МКС-5−128Р (тяжелая воздушно-десантная техника) из самолета ИЛ-76МД.

По данным Минобороны, масса дополнительного груза составила более шести тонн.

Тяжелая воздушно-десантная техника поступила в силы спецопераций ВС Беларуси в конце 2017 года. В середине февраля на базе 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады был проведен сбор по организации ее применения: военнослужащие изучили матчасть парашютной платформы, многокупольной системы и автоматических устройств, а также их работу во взаимодействии.

В Минобороны подчеркнули, что итогом сбора стала подготовка специалистов воздушно-десантной службы воинских частей, готовых работать с новой техникой.

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