Белорусские военные сбросили с самолета с парашютом грузовик ГАЗ-66
МИНСК, 28 фев — Sputnik. Десантирование грузовика ГАЗ-66 с дополнительным грузом осуществили силы спецопераций Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в среду в
МИНСК, 28 фев — Sputnik. Десантирование грузовика ГАЗ-66 с дополнительным грузом осуществили силы спецопераций Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в среду в
ГАЗ-66 с грузом десантировали с высоты 600 метров на парашютной платформе с многокупольной парашютной системой МКС-5−128Р (тяжелая
По данным Минобороны, масса дополнительного груза составила более шести тонн.
Тяжелая
В Минобороны подчеркнули, что итогом сбора стала подготовка специалистов
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