Обезьяны и жираф показали детям несправедливость

У большинства людей есть некоторое понимание справедливости как по отношению к другим, так и к себе. Почти в любой ситуации, когда люди делят ресурсы, например, еду, мы считаем справедливым делить их между всеми участниками поровну. Но обусловлено ли это чувство генетически или оно появляется в результате обучения?
Чтобы разобраться с этим, психологи из Стэнфорда и Иллинойсского университета в Урбана-Шампейне провели исследование с участием 120 детей: 72 в возрасте около 1,5 лет и 48 в возрасте около 2,5 лет. Им показывали кукольную сценку, в которой обезьяна делила печенье между собой, другой обезьяной и жирафом. Оказалось, что если у обезьяны было три лакомства, то дети одобряли справедливый дележ между всеми участниками. Однако если угощений было только два, то меньше удивления у детей вызывала ситуация, когда обезьяна делилась с другой обезьяной, но не с жирафом.
Реакцию детей измеряли по длительности взгляда на сценки. В предыдущих исследованиях было показано, что дети дольше смотрят на те ситуации, которые не соответствуют их представлениям. В результате авторы делают вывод, что даже у маленьких детей есть некоторое понимание справедливости и нечестности. При этом в случае ограниченных ресурсов они выбирают распределение внутри своей группы — то есть между обезьянами.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.