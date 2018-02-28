Обезьяны и жираф показали детям несправедливость

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У большинства людей есть некоторое понимание справедливости как по отношению к другим, так и к себе. Почти в любой ситуации, когда люди делят ресурсы, например, еду, мы считаем справедливым делить их между всеми участниками поровну. Но обусловлено ли это чувство генетически или оно появляется в результате обучения?

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Чтобы разобраться с этим, психологи из Стэнфорда и Иллинойсского университета в Урбана-Шампейне провели исследование с участием 120 детей: 72 в возрасте около 1,5 лет и 48 в возрасте около 2,5 лет. Им показывали кукольную сценку, в которой обезьяна делила печенье между собой, другой обезьяной и жирафом. Оказалось, что если у обезьяны было три лакомства, то дети одобряли справедливый дележ между всеми участниками. Однако если угощений было только два, то меньше удивления у детей вызывала ситуация, когда обезьяна делилась с другой обезьяной, но не с жирафом.