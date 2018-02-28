Билл Гейтс обвинил криптовалюты в человеческих смертях

«Сейчас с помощью криптовалют покупают фентанил (сильный опиоидный анальгетик, вызвавший большое количество смертельных передозировок в США — прим. “Ленты.ру”) и другие наркотики, так что это одна из немногих технологий, которая непосредственно стала причиной смертей. Я считаю, что волна спекуляций вокруг ICO и криптовалют несет риски в долгосрочной перспективе», — написал он в комментарии на форуме Reddit.