Билл Гейтс обвинил криптовалюты в человеческих смертях

Несмотря на положительные стороны применения криптовалют, они становятся причиной гибели людей, считает основатель Microsoft, один из богатейших людей планеты Билл Гейтс.
«Сейчас с помощью криптовалют покупают фентанил (сильный опиоидный анальгетик, вызвавший большое количество смертельных передозировок в США — прим. “Ленты.ру”) и другие наркотики, так что это одна из немногих технологий, которая непосредственно стала причиной смертей. Я считаю, что волна спекуляций вокруг ICO и криптовалют несет риски в долгосрочной перспективе», — написал он в комментарии на форуме Reddit.
При этом, по словам Гейтса, основное преимущество цифровых активов — возможность отслеживания финансирования терроризма и отмывания денег.
В конце февраля в Москве ограбили разработчика криптовалюты PRIZM Юрия Майорова. Месяцем ранее в Иркутской области полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в хищении оборудования для майнинга криптовалюты.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.