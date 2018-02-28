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15:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Билл Гейтс обвинил криптовалюты в человеческих смертях

Несмотря на все преимущества, криптовалюты являются причиной гибели людей, считает основатель Microsoft, один из богатейших людей планеты Билл Гейтс. Сейчас с их помощью покупают наркотики, а спекуляции вокруг ICO увеличивают риски в долгосрочной перспективе, полагает он.

Несмотря на положительные стороны применения криптовалют, они становятся причиной гибели людей, считает основатель Microsoft, один из богатейших людей планеты Билл Гейтс.

«Сейчас с помощью криптовалют покупают фентанил (сильный опиоидный анальгетик, вызвавший большое количество смертельных передозировок в США — прим. “Ленты.ру”) и другие наркотики, так что это одна из немногих технологий, которая непосредственно стала причиной смертей. Я считаю, что волна спекуляций вокруг ICO и криптовалют несет риски в долгосрочной перспективе», — написал он в комментарии на форуме Reddit.

При этом, по словам Гейтса, основное преимущество цифровых активов — возможность отслеживания финансирования терроризма и отмывания денег.

В конце февраля в Москве ограбили разработчика криптовалюты PRIZM Юрия Майорова. Месяцем ранее в Иркутской области полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в хищении оборудования для майнинга криптовалюты.

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