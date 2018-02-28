Кубань накрыл ледяной дождь

Источник: Комсомольская правда

Под прозрачным панцирем первой оказалась Анапа и ее окрестности.

— Дождь при попадании на землю тут же замерзает и превращается в лед. На дорогах образовалась гололедица, — рассказали «КП — Кубань» в пресс-службе Анапской службы спасения. — Осадки и ветер сохранятся 28 февраля и 1 марта.

С вечера 27 февраля под лед стали уходить Новороссийск, Тихорецкий, Темрюкский, Кавказский, Приморско-Ахтарский, Абинский и другие районы. Местных жителей одновременно и радует такая красота, и пугает.

— Очень красиво вокруг. Будто хрустальные веточки, все блестит, искрится. Но всему этому есть и обратная сторона, очень опасно. Под нагрузкой некоторые деревья не выдерживают, лишний раз боишься на улицу выйти. Вот в школу у нас многие дети не ходят, родители в такую погоду не отпускают. И правильно делают. Хотя занятия почему-то не отменяют, — рассказывает «Комсомольской правде — Кубань» жительница Тихорецкого района.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BftcxtQFPJx/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BftcxtQFPJx/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Скованы #ледянойдождь #анапа #гололед</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/lyudmila_2180/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Lyudmila</a> (@lyudmila_2180) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-27T18:26:44+00:00">Фев 27, 2018 в 10:26 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Вот в Краснодаре тоже родители жалуются, что в некоторых школах холодно, но детей при этом домой не отпускают. Хотя ледяной дождь, кстати, кубанскую столицу обошел стороной.

— В 93-й школе батареи еле теплые. Учителя ругают детей за то, что не одеваются на три свитера. Школьники на уроках сидят в куртках и шапках. При этом уроки даже сокращать не собираются, — возмущаются родители.

ВАЖНО

Глобальных неприятностей непогода на Кубани пока не доставила.

— Никаких ЧС в районах в связи с ледяным дождем в эти дни не было. Заявок о ЧП не поступало, — сообщили «КП — Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BfutKTHlKcB/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BfutKTHlKcB/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Вот и весна на пороге?? ⠀ На самом деле все ждали этих морозов?: ⠀ Кто то передвигается на санках, а кто то ползком вдоль забора?? ⠀ Самое забавное, что люди сами хохочут над собой?? . #февраль #ледянойдождь #гололёд #фотомоё #фотонателефон #snapseed #vsco ⠀</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/mariystruckaya/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Мария Струцкая</a> (@mariystruckaya) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-28T06:09:09+00:00">Фев 27, 2018 в 10:09 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ЧС-то нет, а вот гололедица на дорогах есть. И панцирь пока оттаивать не собирается. В связи с непогодой Госавтоинспекция просит водителей быть внимательнее на трассах и не забывать про зимнюю резину.

— Следите за дорожной обстановкой, выбирайте безопасный стиль вождения: выбирайте скорость, соответствующую дорожным условиям, увеличьте дистанцию. Ездить на «летней» резине в условиях гололедицы крайне опасно, ведь сцепление колес с дорожным покрытием в разы хуже, соответственно и времени для торможения требуется больше. Кроме того, на высокой скорости машина может попасть в неуправляемый занос, выйти из которого без специальных навыков крайне сложно, — сообщила «Комсомольской правде — Кубань» начальник отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

ЧТО С ПОГОДОЙ?

Синоптики говорят, что погода неустойчива, в регионе ожидаются температурные скачки. Снег с дождем будут идти через день.

— 28 февраля в большинстве районов — осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами гололед. В ночь на 1 марта приблизиться еще один холодный циклон. Возможно налипание мокрого снега, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BftD4QylrfC/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BftD4QylrfC/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Зима ? #зиманаКубани #зима #Кубань #Краснодарскийкрай #ледянойдождь #дождь #лёд #снег #такаязима #тонировка #тонировкапоГОСТу #бункер</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/ivan_sergienko/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Иван Васильевич</a> (@ivan_sergienko) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-27T14:49:11+00:00">Фев 27, 2018 в 6:49 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

КСТАТИ

На Кубани за три холодных дня произошло 29 пожаров.

— 29 пожаров — это почти на треть больше, чем за такой же период прошлого года, — сообщили в МЧС.