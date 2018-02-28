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16:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Кубань накрыл ледяной дождь

Снег порадовал кубанцев своим недолгим, но запоминающимся присутствием. Через сутки после метели регион захватил дождь. Совсем не повезло тем районам, где держится минусовая температура. Здесь все покрылось коркой льда.

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Источник: Комсомольская правда

Под прозрачным панцирем первой оказалась Анапа и ее окрестности.

— Дождь при попадании на землю тут же замерзает и превращается в лед. На дорогах образовалась гололедица, — рассказали «КП — Кубань» в пресс-службе Анапской службы спасения. — Осадки и ветер сохранятся 28 февраля и 1 марта.

С вечера 27 февраля под лед стали уходить Новороссийск, Тихорецкий, Темрюкский, Кавказский, Приморско-Ахтарский, Абинский и другие районы. Местных жителей одновременно и радует такая красота, и пугает.

— Очень красиво вокруг. Будто хрустальные веточки, все блестит, искрится. Но всему этому есть и обратная сторона, очень опасно. Под нагрузкой некоторые деревья не выдерживают, лишний раз боишься на улицу выйти. Вот в школу у нас многие дети не ходят, родители в такую погоду не отпускают. И правильно делают. Хотя занятия почему-то не отменяют, — рассказывает «Комсомольской правде — Кубань» жительница Тихорецкого района.

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Вот в Краснодаре тоже родители жалуются, что в некоторых школах холодно, но детей при этом домой не отпускают. Хотя ледяной дождь, кстати, кубанскую столицу обошел стороной.

— В 93-й школе батареи еле теплые. Учителя ругают детей за то, что не одеваются на три свитера. Школьники на уроках сидят в куртках и шапках. При этом уроки даже сокращать не собираются, — возмущаются родители.

ВАЖНО

Глобальных неприятностей непогода на Кубани пока не доставила.

— Никаких ЧС в районах в связи с ледяным дождем в эти дни не было. Заявок о ЧП не поступало, — сообщили «КП — Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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ЧС-то нет, а вот гололедица на дорогах есть. И панцирь пока оттаивать не собирается. В связи с непогодой Госавтоинспекция просит водителей быть внимательнее на трассах и не забывать про зимнюю резину.

— Следите за дорожной обстановкой, выбирайте безопасный стиль вождения: выбирайте скорость, соответствующую дорожным условиям, увеличьте дистанцию. Ездить на «летней» резине в условиях гололедицы крайне опасно, ведь сцепление колес с дорожным покрытием в разы хуже, соответственно и времени для торможения требуется больше. Кроме того, на высокой скорости машина может попасть в неуправляемый занос, выйти из которого без специальных навыков крайне сложно, — сообщила «Комсомольской правде — Кубань» начальник отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

ЧТО С ПОГОДОЙ?

Синоптики говорят, что погода неустойчива, в регионе ожидаются температурные скачки. Снег с дождем будут идти через день.

— 28 февраля в большинстве районов — осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами гололед. В ночь на 1 марта приблизиться еще один холодный циклон. Возможно налипание мокрого снега, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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КСТАТИ

На Кубани за три холодных дня произошло 29 пожаров.

— 29 пожаров — это почти на треть больше, чем за такой же период прошлого года, — сообщили в МЧС.

Виной всему — сильные холода и человеческая халатность. Чтобы согреться, люди включают электрические обогреватели или газовые приборы.

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