Волгоградцы подали более 9 тысяч предложений по благоустройству
Волгоградская область активно готовится к рейтинговому голосованию по проектам благоустройства. Оно пройдёт в середине марта в муниципальных образованиях региона.
Волгоградская область активно готовится к рейтинговому голосованию по проектам благоустройства. Оно пройдёт в середине марта в муниципальных образованиях региона.
На публичных обсуждениях, которые прошли во всех районах Волгограда, а также в городах области, было подано более 9 тысяч предложений.
«Публичное обсуждение выявило горячее желание жителей содействовать благоустройству своих территорий, — отмечает заместитель председателя областной Думы, региональный координатор партпроекта “Городская среда” Сергей Булгаков. — Теперь надо прийти и активно проголосовать, чтобы инициативы граждан были воплощены в реальных делах. Конкретную дату и место народного волеизъявления каждый муниципалитет определяет самостоятельно».
В 2018 году из бюджетов всех уровней на благоустройство поселений Волгоградской области выделено около миллиарда рублей — это на 200 миллионов больше, чем годом ранее. Особое внимание будет уделено реконструкции общественных территорий: парков, скверов и памятных мест в Волгограде, Волжском, Михайловке, Фролово, Камышине, Урюпинске, Городище,
Средства на благоустройство в этом году также получат 110 сельских поселений — победителей регионального конкурса проектов. С 2014 до 2016 года в Волгоградской области завершено 43 проекта в 30 муниципальных районах и 6 городских округах. Еще 97 муниципалитетов региона участвовали в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году.
«Жители увидели, что перспектива благоустройства мест их проживания реальна, и они ответили всплеском небывалой гражданской активности, — подчеркнул Сергей Булгаков. — Ни одно предложение не останется без внимания. Люди сами решат, какие проекты воплотить в первую очередь, а что — в последующие четыре года. Мы формируем комфортную среду обитания для себя, своих родителей, детей и внуков — это ключевой принцип работы программы».
В 2014 году губернатор Андрей Бочаров поставил задачу сделать комфортным для людей проживание во всех населенных пунктах, независимо от их отдаленности. Стартовавший в регионе проект «Наш двор — наш дом» получил федеральную поддержку и был преобразован в общероссийскую программу «Формирование комфортной городской среды». Её реализация началась в прошлом году и рассчитана на пять лет. На эти цели в федеральной казне заложено 20 миллиардов рублей. Главное условие участия — активность жителей. Перспективы благоустройства городов и районов области обсуждались на 250 встречах. Они собрали около 20 тысяч граждан, от которых поступило свыше девяти тысяч предложений.
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