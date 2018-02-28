Волгоградцы подали более 9 тысяч предложений по благоустройству

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На публичных обсуждениях, которые прошли во всех районах Волгограда, а также в городах области, было подано более 9 тысяч предложений. Проекты-победители в рейтинговом голосовании будут реализованы в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

«Публичное обсуждение выявило горячее желание жителей содействовать благоустройству своих территорий, — отмечает заместитель председателя областной Думы, региональный координатор партпроекта “Городская среда” Сергей Булгаков. — Теперь надо прийти и активно проголосовать, чтобы инициативы граждан были воплощены в реальных делах. Конкретную дату и место народного волеизъявления каждый муниципалитет определяет самостоятельно».

В 2018 году из бюджетов всех уровней на благоустройство поселений Волгоградской области выделено около миллиарда рублей — это на 200 миллионов больше, чем годом ранее. Особое внимание будет уделено реконструкции общественных территорий: парков, скверов и памятных мест в Волгограде, Волжском, Михайловке, Фролово, Камышине, Урюпинске, Городище, Калаче-на-Дону, Котельниково и Котово.

Средства на благоустройство в этом году также получат 110 сельских поселений — победителей регионального конкурса проектов. С 2014 до 2016 года в Волгоградской области завершено 43 проекта в 30 муниципальных районах и 6 городских округах. Еще 97 муниципалитетов региона участвовали в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году.

Кроме того, в рамках проекта «Парки малых городов» обновлены общественные места в Палласовке, Жирновске, Серафимовиче, Урюпинске. За это же время преобразились 15 зеленых зон в разных районах Волгограда.

«Жители увидели, что перспектива благоустройства мест их проживания реальна, и они ответили всплеском небывалой гражданской активности, — подчеркнул Сергей Булгаков. — Ни одно предложение не останется без внимания. Люди сами решат, какие проекты воплотить в первую очередь, а что — в последующие четыре года. Мы формируем комфортную среду обитания для себя, своих родителей, детей и внуков — это ключевой принцип работы программы».