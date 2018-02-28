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16:02 (мск), источник: ТАСС

Синоптики предупредили жителей регионов Западной Сибири о метелях при порывистом ветре

НОВОСИБИРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Снегопады, метели и сильный ветер ожидаются в регионах юго-востока Западной Сибири в первые дни весны. Порывы ветра будут достигать 15−17, на Алтае — 22 метров в секунду, сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь Западно-Сибирского управления Гидрометеослужбы Ренад Ягудин.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы ожидаем 1 марта и также с некоторым ослаблением 2 и 3 марта снегопады разной интенсивности, метели по большинству районов юго-востока Западной Сибири: Новосибирской, Кемеровской областям, Алтайскому краю и Республике Алтай, может быть, кроме крайних северных районов Томской области», — сказал он.

Мэрия Новосибирска предупредила жителей о возможном ухудшении видимости до 500−1000 метров. На дорогах вероятны гололедица и снежные заносы.

По данным Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 1 марта и сутки 2 марта ожидается снег, мокрый снег, метели, гололед, усиление ветра местами до 20−25 м/с, по высокогорью порывы до 27−32 м/с. В горах возможно образование лавин.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай предупреждает о возможных нарушениях в работе систем энергоснабжения и жизнеобеспечения населения, увеличении количества дорожно-транспортных происшествий, падениях слабозакрепленных конструкций. Туристам рекомендовано воздержаться от проведения маршрутов в период неблагоприятных метеорологических явлений.

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