Синоптики предупредили жителей регионов Западной Сибири о метелях при порывистом ветре
НОВОСИБИРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Снегопады, метели и сильный ветер ожидаются в регионах
НОВОСИБИРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Снегопады, метели и сильный ветер ожидаются в регионах
«Мы ожидаем 1 марта и также с некоторым ослаблением 2 и 3 марта снегопады разной интенсивности, метели по большинству районов
Мэрия Новосибирска предупредила жителей о возможном ухудшении видимости до 500−1000 метров. На дорогах вероятны гололедица и снежные заносы.
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