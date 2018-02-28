Синоптики предупредили жителей регионов Западной Сибири о метелях при порывистом ветре

Источник: РИА "Новости"

«Мы ожидаем 1 марта и также с некоторым ослаблением 2 и 3 марта снегопады разной интенсивности, метели по большинству районов юго-востока Западной Сибири: Новосибирской, Кемеровской областям, Алтайскому краю и Республике Алтай, может быть, кроме крайних северных районов Томской области», — сказал он.

Мэрия Новосибирска предупредила жителей о возможном ухудшении видимости до 500−1000 метров. На дорогах вероятны гололедица и снежные заносы.

По данным Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 1 марта и сутки 2 марта ожидается снег, мокрый снег, метели, гололед, усиление ветра местами до 20−25 м/с, по высокогорью порывы до 27−32 м/с. В горах возможно образование лавин.