Россияне спасли школу от закрытия массовым усыновлением детей
Жители села Хоточчу Хангаласского улуса (Якутия) спасли местную школу путем массового усыновления
Жители села Хоточчу Хангаласского улуса (Якутия) спасли местную школу путем массового усыновления
По данным издания, школа, где учатся дети до 9-го класса, считается малокомплектной, и местные власти не раз хотели закрыть ее
«Так, у школы, которая не раз находилась под угрозой закрытия, увеличилось количество учеников, а самое главное — сироты обрели любящие семьи», — пояснил глава поселения Сергей Прокопьев.
Автором социального проекта стала директор школы Римма Слепцова, которая сама воспитывает 12 детей — своих и приемных. По ее словам, якутяне стали первыми, кто внедрил такую практику сотрудничества с детским домом. При этом женщина заявила, что она против того, чтобы считать усыновление детей способом сохранить школу — для нее это в первую очередь модель социального партнерства. Слепцова добавила, что в улусе много приемных семей.
Ранее приемной матери из Хакасии Любови Лицегевич вернули семерых изъятых у нее приемных детей. Поводом для изъятия стала жалоба воспитательницы детского сада, куда ходил один из ее сыновей, на то, что у мальчика слишком длинные волосы. Глава Хакасии Виктор Зимин назвал действия органов опеки неквалифицированными, а решение суда о возврате детей — справедливым. По данным СМИ, 57-летняя Лицегевич воспитала родную дочь и 20 приемных детей.
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