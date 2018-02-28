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15:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Россияне спасли школу от закрытия массовым усыновлением детей

Жители села Хоточчу Хангаласского улуса (Якутия) спасли местную школу путем массового усыновления детей-сирот, сообщает «Ясиа.ру».

По данным издания, школа, где учатся дети до 9-го класса, считается малокомплектной, и местные власти не раз хотели закрыть ее из-за недостающего числа учеников. Однако местные жители нашли выход: они договорились с Мохсоголлохским детским домом, что патронажные семьи возьмут на воспитание по три-четыре ребенка, которые начнут ходить в эту школу.

«Так, у школы, которая не раз находилась под угрозой закрытия, увеличилось количество учеников, а самое главное — сироты обрели любящие семьи», — пояснил глава поселения Сергей Прокопьев.

Автором социального проекта стала директор школы Римма Слепцова, которая сама воспитывает 12 детей — своих и приемных. По ее словам, якутяне стали первыми, кто внедрил такую практику сотрудничества с детским домом. При этом женщина заявила, что она против того, чтобы считать усыновление детей способом сохранить школу — для нее это в первую очередь модель социального партнерства. Слепцова добавила, что в улусе много приемных семей.

Ранее приемной матери из Хакасии Любови Лицегевич вернули семерых изъятых у нее приемных детей. Поводом для изъятия стала жалоба воспитательницы детского сада, куда ходил один из ее сыновей, на то, что у мальчика слишком длинные волосы. Глава Хакасии Виктор Зимин назвал действия органов опеки неквалифицированными, а решение суда о возврате детей — справедливым. По данным СМИ, 57-летняя Лицегевич воспитала родную дочь и 20 приемных детей.

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