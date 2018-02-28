Дебошира авиарейса Петербург- Новосибирск обследуют врачи
Дебош в самолёте Петербург — Новосибирск могут квалифицировать по статье «Хулиганство».
Дебош в самолёте Петербург — Новосибирск могут квалифицировать по статье «Хулиганство».
А значит, 47-летнему пассажиру — он задержан полицией — будет грозить реальный тюремный срок. Скандалить мужчина начал уже в самом финале, после четырех часов полета, когда борт готовился приземлиться в аэропорту Толмачёво.
Как рассказывают другие пассажиры, их сосед после того, как выключили свет, стал драться с людьми, бросался в них телефоном и пытался задушить бортпроводника. Всё время кричал, причем нецензурно. Дебошира взяли количеством — справиться с ним смогли несколько сильных мужчин. В аэропорту «Толмачево» сотрудники местной транспортной полиции
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