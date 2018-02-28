Дебошира авиарейса Петербург- Новосибирск обследуют врачи

Как рассказывают другие пассажиры, их сосед после того, как выключили свет, стал драться с людьми, бросался в них телефоном и пытался задушить бортпроводника. Всё время кричал, причем нецензурно. Дебошира взяли количеством — справиться с ним смогли несколько сильных мужчин. В аэропорту «Толмачево» сотрудники местной транспортной полиции авиа-дебошира поместили в камеру. Там 47-летний сибиряк продолжил свой скандальный бенефис. Снял с себя футболку, ругался матом, пытался вырваться из клетки и кричал что-то несвязное. Был ли буйный пассажир пьян или просто не в себе, теперь выясняют врачи. Из аэропорта Толмачево мужчину увезли на машине скорой помощи. Хотя очевидцы рассказывают, что алкоголем от дебошира не пахло, и разговаривал он достаточно внятно.