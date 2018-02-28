В Воронежской области продлили запрет на охоту на некоторых территориях до 2020 года

Источник: РИА "Воронеж"

На некоторых охотничьих угодьях Воронежской области продлили запреты любительскую и спортивную охоту до 30 апреля 2020 года. Меру приняли для сохранения охотничьих ресурсов, сообщила пресс-служба департамента природных ресурсов и экологии региона во вторник, 27 февраля.

Соответствующее постановление опубликовало правительство области. Охотиться нельзя будет на общедоступных охотничьих угодьях вокруг Воронежа. Также запрет ввели на охоту на пернатую дичь на территории Борисоглебска и Поворинского района.

В департаменте отмечают, что подобные меры благоприятно сказываются на численности охотничьих ресурсов. Закрытые для охоты участки становятся воспроизводственными территориями. Кроме того, «зеленая зона» Воронежа обеспечивает безопасность горожан. Ранее запрет действовал до 1 марта 2018 года.

Дополнительную информацию можно получить в отделе государственного охотничьего надзора и охраны объектов животного мира департамента по телефону 277 00 59.