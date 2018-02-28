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16:39 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области продлили запрет на охоту на некоторых территориях до 2020 года

Ранее мера действовала до 1 марта 2018 года.

Источник: РИА "Воронеж"

На некоторых охотничьих угодьях Воронежской области продлили запреты любительскую и спортивную охоту до 30 апреля 2020 года. Меру приняли для сохранения охотничьих ресурсов, сообщила пресс-служба департамента природных ресурсов и экологии региона во вторник, 27 февраля.

Соответствующее постановление опубликовало правительство области. Охотиться нельзя будет на общедоступных охотничьих угодьях вокруг Воронежа. Также запрет ввели на охоту на пернатую дичь на территории Борисоглебска и Поворинского района.

В департаменте отмечают, что подобные меры благоприятно сказываются на численности охотничьих ресурсов. Закрытые для охоты участки становятся воспроизводственными территориями. Кроме того, «зеленая зона» Воронежа обеспечивает безопасность горожан. Ранее запрет действовал до 1 марта 2018 года.

Дополнительную информацию можно получить в отделе государственного охотничьего надзора и охраны объектов животного мира департамента по телефону 277 00 59.

Чтобы получить разрешение на охоту, необходимо написать заявление и направить его в отдел государственного охотничьего надзора и охраны объектов животного мира департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области (улица Платонова, 12). Также можно направить заявление в областной департамент природных ресурсов и экологии (улица Плехановская, 53) или воспользоваться многофункциональным центром и отправить заявление в электронном виде.

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