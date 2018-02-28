Житель Лунинца 20 лет получал пенсии от трех государств — Украины, Беларуси и России
Украинец в 1999 году получил белорусское гражданство, но продолжал получать пенсию и здесь, и на родине.
Украинец в 1999 году получил белорусское гражданство, но продолжал получать пенсию и здесь, и на родине.
— У нас с этим мужчиной проблемы нету. Все правильно. Дело в том, что до 1995 года он получал пенсию только в России. После этого к нам пришло пенсионное дело из России, он привез его с собой, и мы ему назначили пенсию, когда исполнилось 60 лет. Это было как раз в 1999 году. И он перестал получать пенсию в России, потому что она была назначена у нас. Сразу в трех государствах он не мог получать пенсию! — комментирует Наталья Белозорова, начальник отдела пенсий и пособий управления по труду, занятости и соцзащите Лунинецкого райисполкома.
Тем не менее, пенсионеру удалось провернуть фокус. Известно, что мужчина получал в России пенсию за выслугу лет как педагогический работник. Одновременно с этим от Украины он требовал выплаты, которые полагаются детям войны и чернобыльцам. После переезда в Беларусь история продолжилась. О том, что кроме белорусского паспорта у пенсионера сохраняется еще и украинский, никто не знал. Мужчина говорил, что потерял его.
Однако правоохранители все равно заметили, что пенсионер часто пересекает
В декабре 2017 года одно из районных управлений пенсионного фонда в Харьковской области подало в суд иск на 188 тысяч гривен — почти 7 тысяч долларов. Это компенсация что называется необоснованных выплат.
По данным пограничников, 79-летний пенсионер сейчас находится в Украине. Если дело
Кстати, украинское законодательство не предусматривает двойное гражданство. По закону, если гражданин Украины получил паспорт другой страны, он должен уведомить об этом украинские органы местного самоуправления. Но, как выяснилось, проконтролировать это сложно.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.