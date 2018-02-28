Житель Лунинца 20 лет получал пенсии от трех государств — Украины, Беларуси и России

Источник: Комсомольская правда

— У нас с этим мужчиной проблемы нету. Все правильно. Дело в том, что до 1995 года он получал пенсию только в России. После этого к нам пришло пенсионное дело из России, он привез его с собой, и мы ему назначили пенсию, когда исполнилось 60 лет. Это было как раз в 1999 году. И он перестал получать пенсию в России, потому что она была назначена у нас. Сразу в трех государствах он не мог получать пенсию! — комментирует Наталья Белозорова, начальник отдела пенсий и пособий управления по труду, занятости и соцзащите Лунинецкого райисполкома.

Тем не менее, пенсионеру удалось провернуть фокус. Известно, что мужчина получал в России пенсию за выслугу лет как педагогический работник. Одновременно с этим от Украины он требовал выплаты, которые полагаются детям войны и чернобыльцам. После переезда в Беларусь история продолжилась. О том, что кроме белорусского паспорта у пенсионера сохраняется еще и украинский, никто не знал. Мужчина говорил, что потерял его.

Однако правоохранители все равно заметили, что пенсионер часто пересекает белорусско-украинскую границу по паспорту Украины. Так и выяснилось, что у государства к пожилому человеку есть претензии. Оказывается, Украина с 2014 года пытается привлечь его к ответственности по уголовному делу о мошенничестве.

В декабре 2017 года одно из районных управлений пенсионного фонда в Харьковской области подало в суд иск на 188 тысяч гривен — почти 7 тысяч долларов. Это компенсация что называется необоснованных выплат.

По данным пограничников, 79-летний пенсионер сейчас находится в Украине. Если дело все-таки дойдет до суда, ему могут назначить штраф до 30 долларов, исправительные работы или ограничение свободы на срок до 3 лет.