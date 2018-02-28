Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь объявила о временном уходе из кино
Семнадцать добровольцев завели опасных червей внутри себя
Дочь Анны Седоковой страдает от своей популярности
Что можно купить в Барселоне по цене московской «двушки»
Видео дня: романтичный поцелуй Милы Кунис и Эштона Кутчера
Овца думает, что она собака. Теперь ее учат быть овцойШестимесячная овца Марли ест из миски и не любит траву. Она в точности копирует поведение собаки
Экономист посоветовал хранить наличные и готовиться к худшему
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
На Красную площадь привезли 140 новых BMW (фото)
В США решили запретить «тихие» автомобили
Россия ликвидирует спутники термоядерной ракетой – СМИ
СМИ о том, как у Загитовой потребовали сдать пробу
Юлия Снигирь вышла в свет в «мужском» костюме в клетку
Подвергавшийся насмешкам мужчина размера XXXXXL стал моделью
Прождавшая три часа «скорую» жительница Твери умерла в больнице
Названы простые способы улучшить память
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Фоторепортажи
32Ситуация на месте крушения Ан-148
12«Придорожная Америка»
15:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Лунинца 20 лет получал пенсии от трех государств — Украины, Беларуси и России

Украинец в 1999 году получил белорусское гражданство, но продолжал получать пенсию и здесь, и на родине.

Источник: Комсомольская правда

— У нас с этим мужчиной проблемы нету. Все правильно. Дело в том, что до 1995 года он получал пенсию только в России. После этого к нам пришло пенсионное дело из России, он привез его с собой, и мы ему назначили пенсию, когда исполнилось 60 лет. Это было как раз в 1999 году. И он перестал получать пенсию в России, потому что она была назначена у нас. Сразу в трех государствах он не мог получать пенсию! — комментирует Наталья Белозорова, начальник отдела пенсий и пособий управления по труду, занятости и соцзащите Лунинецкого райисполкома.

Читайте также
Дорожают сигареты, обучение и связь: что еще изменится с 1 марта

Тем не менее, пенсионеру удалось провернуть фокус. Известно, что мужчина получал в России пенсию за выслугу лет как педагогический работник. Одновременно с этим от Украины он требовал выплаты, которые полагаются детям войны и чернобыльцам. После переезда в Беларусь история продолжилась. О том, что кроме белорусского паспорта у пенсионера сохраняется еще и украинский, никто не знал. Мужчина говорил, что потерял его.

Однако правоохранители все равно заметили, что пенсионер часто пересекает белорусско-украинскую границу по паспорту Украины. Так и выяснилось, что у государства к пожилому человеку есть претензии. Оказывается, Украина с 2014 года пытается привлечь его к ответственности по уголовному делу о мошенничестве.

В декабре 2017 года одно из районных управлений пенсионного фонда в Харьковской области подало в суд иск на 188 тысяч гривен — почти 7 тысяч долларов. Это компенсация что называется необоснованных выплат.

По данным пограничников, 79-летний пенсионер сейчас находится в Украине. Если дело все-таки дойдет до суда, ему могут назначить штраф до 30 долларов, исправительные работы или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Кстати, украинское законодательство не предусматривает двойное гражданство. По закону, если гражданин Украины получил паспорт другой страны, он должен уведомить об этом украинские органы местного самоуправления. Но, как выяснилось, проконтролировать это сложно.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Казак, спасший 79 детей из пожара в Новороссийске, попал в больницу
Эвелина Блёданс рассекретила возлюбленного
МОК восстановил членство Олимпийского комитета России
Ученые восстановили реальный облик Иисуса
СМИ нашли у Порошенко новый бизнес в России
16 миллионов и квартира. Сколько стоят медали Пхенчхана
«Зверь с Востока» убивает европейцев: в ЕС аномальные морозы
ЦИК: 1,3 млн человек решили проголосовать по месту пребывания
Лавров обвинил США в подготовке Европы к ядерному удару по РФ
Спорт
Глупые фантазии ВАДА. Соревнованиям в России ничто не угрожает Новые запреты Всемирного антидопингового агентства не касаются России
Авто
На Красную площадь привезли 140 новых BMW (фото) Автомобили предназначены для российских медалистов Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане
Hi-Tech
Билл Гейтс обвинил криптовалюты в человеческих смертях Несмотря на все преимущества, криптовалюты являются причиной гибели людей
Кино
Громкая премьера: Ходченкова и Лядова представили «Довлатова» Картину Алексея Германа-мл., отмеченную «Серебряным медведем» Берлинале, презентовали в Москве
Недвижимость
В Петербурге построят кольцевую линию метро за 300 млрд рублей
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Леди
Отечественные звезды, которые шокировали своей внешностью в этом году Фанаты этих звезд не поняли, что произошло с их любимицами в этом году: то ли это результат пластической операции, то ли неудачный поход в салон красоты.
Дети
Звезды, чью беременность ждет весь мир Эти женщины красивы, успешны, востребованы в профессии. Но для полного счастья – по мнению большинства поклонников – им не хватает только одного: родить ребенка. Поэтому каждый их наряд свободного покроя и любые изменения в фигуре в принципе воспринимаются не иначе как признаки беременности.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь