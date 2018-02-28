Южноуральцы выступят на Паралимпийских играх в Южной Корее

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Представители Челябинской области вошли в состав сборной России, которая поедет на Паралимпийские игры-2018 в южнокорейский Пхенчхан, сообщают в региональном министерстве спорта.

Южный Урал на Паралимпиаде представят кёрлингисты: вице-чемпионка мира 2017 года Дарья Щукина и вице-чемпион мира-2017, серебряный призёр сочинской Паралимпиады в Сочи Марат Романов. Российская команда на круговом этапе турнира с 10 по 15 марта проведёт 11 встреч, её соперниками станут сборные Германии, Кореи, Финляндии, Норвегии, США, Словакии, Великобритании, Канады, Китая, Швейцарии и Швеции.

«Наша команда по кёрлингу на колясках — сильнейшая не только в стране, но и в мире. Конечно, мы будем очень болеть за наших южноуральских параспортсменов и пожелаем им только победы!», — отметил министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер.