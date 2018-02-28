Южноуральцы выступят на Паралимпийских играх в Южной Корее
В сборную страны попали кёрлингисты Дарья Щукина и Марат Романов.
В сборную страны попали кёрлингисты Дарья Щукина и Марат Романов.
Представители Челябинской области вошли в состав сборной России, которая поедет на Паралимпийские игры-2018 в южнокорейский Пхенчхан, сообщают в региональном министерстве спорта.
Южный Урал на Паралимпиаде представят кёрлингисты:
«Наша команда по кёрлингу на колясках — сильнейшая не только в стране, но и в мире. Конечно, мы будем очень болеть за наших южноуральских параспортсменов и пожелаем им только победы!», — отметил министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер.
Напомним, ранее на зимней Олимпиаде в Южной Корее студентка ЮУрГУ завоевала бронзовую медаль в лыжной эстафете, а игроки магнитогорского «Металлурга» в составе сборной выиграли «золото».
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.