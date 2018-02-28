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16:26 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Апельсины и капуста подорожали больше всего в Нижегородской области с 22 января по 19 февраля

Более всего выросли цены на апельсины и капусту в Нижегородской области в период с 22 января по 19 февраля. Об этом руководитель УФАС региона Михаил Теодорович сообщил на пресс-конференции 28 февраля 2018 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно данным ежемесячного мониторинга цен на социально значимые продукты, апельсины выросли в цене на 34,76% и стали стоить почти 81 рубль, также на 13% выросла стоимость белокочанной капусты (цена составила почти 17 рублей за кг). Также за указанный период отмечается повышение цен на черный байховый чай (11,02%) — до 48 рублей, морковь (12,86%) — до 21,86 рублей, яблоки (8,12%) — до 70,5 рублей, лук (7,84%) — до 20 рублей. Рост цен на остальные продукты из мониторинга не превысил 5%.

При этом более чем на 10% снизились цены на геркулес (-13,57%) — цена составила 30,56 рублей, мандарины (-6,77%) — 80 рублей, куриные яйца (-5,87%) — 52, 25 рублей за десяток, говядину (-5,81%) — 319 рублей, спред (- 4,57%) — 38,25 рублей за 200 гр. Таким образом, по оценке специалистов, цены на продовольственном рынке остаются стабильными.

По словам Теодоровича, данная тенденция просматривается на фоне небольшого снижения потребительного спроса.

«Сейчас начался великий пост, поэтому потребители стали в целом меньше приобретать продукты, плюс на покупательскую активность влияет холодная погода. Рынок продолжает жить обычной жизнью», — сообщил руководитель антимонопольного ведомства.

Напомним, что в январе цены на продовольственные товары повысились в среднем на 0,6%. Цены на непродовольственные товары повысились на 0,4%, услуги — на 0,5%. Таким образом, уровень инфляции на потребительском рынке региона составил 0,5%.

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