Апельсины и капуста подорожали больше всего в Нижегородской области с 22 января по 19 февраля

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно данным ежемесячного мониторинга цен на социально значимые продукты, апельсины выросли в цене на 34,76% и стали стоить почти 81 рубль, также на 13% выросла стоимость белокочанной капусты (цена составила почти 17 рублей за кг). Также за указанный период отмечается повышение цен на черный байховый чай (11,02%) — до 48 рублей, морковь (12,86%) — до 21,86 рублей, яблоки (8,12%) — до 70,5 рублей, лук (7,84%) — до 20 рублей. Рост цен на остальные продукты из мониторинга не превысил 5%.

При этом более чем на 10% снизились цены на геркулес (-13,57%) — цена составила 30,56 рублей, мандарины (-6,77%) — 80 рублей, куриные яйца (-5,87%) — 52, 25 рублей за десяток, говядину (-5,81%) — 319 рублей, спред (- 4,57%) — 38,25 рублей за 200 гр. Таким образом, по оценке специалистов, цены на продовольственном рынке остаются стабильными.

По словам Теодоровича, данная тенденция просматривается на фоне небольшого снижения потребительного спроса.

«Сейчас начался великий пост, поэтому потребители стали в целом меньше приобретать продукты, плюс на покупательскую активность влияет холодная погода. Рынок продолжает жить обычной жизнью», — сообщил руководитель антимонопольного ведомства.