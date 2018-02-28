Метеорологи Молдовы предупредили об аномальных морозах и сильном ветре
Первые дни весны в Молдове будут аномально холодными — с таким предупреждением выступила Госгидрометеослужба.
Первые дни весны в Молдове будут аномально холодными — с таким предупреждением выступила Госгидрометеослужба.
КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила сразу два «желтых кода» метеоопасности. Предупреждения вынесены в связи с аномальными морозами и сильным ветром.
«1 и 2 марта сохранится холодная погода с температурой ниже климатической нормы на 10−12 градусов по Цельсию. Вечером 28 февраля с сохранением 1 марта ожидается усиление
Кроме того, в республике до 3 марта действует «желтый код» гидрологической опасности. Он объявлен
Однако синоптики предупредили, что лед в этот период тонкий и ходить по нему опасно.
По прогнозу Госгидрометеослужбы, потепления стоит ждать с 5 марта. Тогда в дневные часы установится плюсовая температура.
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