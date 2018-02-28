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16:02 (мск), источник: Sputnik.md

Метеорологи Молдовы предупредили об аномальных морозах и сильном ветре

Первые дни весны в Молдове будут аномально холодными — с таким предупреждением выступила Госгидрометеослужба.

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Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила сразу два «желтых кода» метеоопасности. Предупреждения вынесены в связи с аномальными морозами и сильным ветром.

«1 и 2 марта сохранится холодная погода с температурой ниже климатической нормы на 10−12 градусов по Цельсию. Вечером 28 февраля с сохранением 1 марта ожидается усиление северо-западного ветра. Его порывы достигнут 15−20 метров в секунду», — говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

Кроме того, в республике до 3 марта действует «желтый код» гидрологической опасности. Он объявлен из-за усиления ледообразования и ледостава.

Однако синоптики предупредили, что лед в этот период тонкий и ходить по нему опасно.

По прогнозу Госгидрометеослужбы, потепления стоит ждать с 5 марта. Тогда в дневные часы установится плюсовая температура.

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